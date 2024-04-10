Вертолет Ми-24 потерпел крушение над Черным морем. Могла отказать авиатехника

Вертолет Ми-24 потерпел крушение на Чёрном море. Об этом 10 апреля сообщило РИА Новости со ссылкой на данные Минобороны России.
Аварийная посадка произошла около 6 часов утра. Воздушное судно выполняло плановый полет над акваторией Черного моря в районе западного побережья Республики Крым.
Предварительная причина крушения — отказ авиатехники. В настоящее время на месте ЧП работает поисково-спасательная служба. Другие подробности произошедшего и информация о возможных пострадавших устанавливаются.