Наркоделец из Купчино с большим ассортиментом получил 14 лет «строгача». Заняться «бизнесом» его вынудили долги

Санкт-Петербургский городской суд отправил в колонию несостоявшегося наркодилера из Купчино. Мужчина успел и произвести товар сам, и купить у других, но продать не смог.
Как сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга 10 апреля, с июля 2022-го по апрель 2023 года мужчина подыскал себе гаражи в Купчино, приобрел необходимые для производства мефедрона прекурсоры и оборудование, после чего на своем автомобиле
Там подсудимый произвел более килограмма мефедрона. Затем мужчина нашел сбытчика крупных партий и приобрел у него часть товара. Таким образом, помимо мефедрона, в гаражах он хранил два вида МДМА, амфетамин, гашиш и гашишное масло, марихуану и психотропное вещество — общий вес ассортимента составил почти килограмм. Но сбыть товар мужчине не удалось: он был задержан.
объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга
Подсудимый признал вину и пояснил, что на преступление его толкнули материальные трудности. По словам мужчины, ему нужно было платить по кредитам и погашать долги.
Суд признал наркодельца виновным в производстве наркотических веществ (
Ранее суд приговорил к 7 годам колонии другого петербуржца, признанного виновным в незаконном хранении и покушении на сбыт наркотиков. В качестве подельника он использовал своего кота.