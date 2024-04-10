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    Наркоделец из Купчино с большим ассортиментом получил 14 лет «строгача». Заняться «бизнесом» его вынудили долги

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    Санкт-Петербургский городской суд отправил в колонию несостоявшегося наркодилера из Купчино. Мужчина успел и произвести товар сам, и купить у других, но продать не смог.

    Как сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга 10 апреля, с июля 2022-го по апрель 2023 года мужчина подыскал себе гаражи в Купчино, приобрел необходимые для производства мефедрона прекурсоры и оборудование, после чего на своем автомобиле BMW 530i доставил всё в вышеуказанное в гаражи.

    Там подсудимый произвел более килограмма мефедрона. Затем мужчина нашел сбытчика крупных партий и приобрел у него часть товара. Таким образом, помимо мефедрона, в гаражах он хранил два вида МДМА, амфетамин, гашиш и гашишное масло, марихуану и психотропное вещество — общий вес ассортимента составил почти килограмм. Но сбыть товар мужчине не удалось: он был задержан.

    объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга

    Подсудимый признал вину и пояснил, что на преступление его толкнули материальные трудности. По словам мужчины, ему нужно было платить по кредитам и погашать долги.

    Суд признал наркодельца виновным в производстве наркотических веществ (часть 5 статьи 228.1 УК РФ), а также в покушении на сбыт или пересылку наркотиков в крупном размере (часть 3 статьи 30, пункт «г» части 4 статьи 228.1 УК РФ). Суд назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на 14 лет в колонии строгого режима. Также у мужчины конфисковали его BMW в доход государства.

    Ранее суд приговорил к 7 годам колонии другого петербуржца, признанного виновным в незаконном хранении и покушении на сбыт наркотиков. В качестве подельника он использовал своего кота.

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