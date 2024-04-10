Наркоделец из Купчино с большим ассортиментом получил 14 лет «строгача». Заняться «бизнесом» его вынудили долги

Санкт-Петербургский городской суд отправил в колонию несостоявшегося наркодилера из Купчино. Мужчина успел и произвести товар сам, и купить у других, но продать не смог.



Как сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга 10 апреля, с июля 2022-го по апрель 2023 года мужчина подыскал себе гаражи в Купчино, приобрел необходимые для производства мефедрона прекурсоры и оборудование, после чего на своем автомобиле BMW 530i доставил всё в вышеуказанное в гаражи.



Там подсудимый произвел более килограмма мефедрона. Затем мужчина нашел сбытчика крупных партий и приобрел у него часть товара. Таким образом, помимо мефедрона, в гаражах он хранил два вида МДМА, амфетамин, гашиш и гашишное масло, марихуану и психотропное вещество — общий вес ассортимента составил почти килограмм. Но сбыть товар мужчине не удалось: он был задержан.