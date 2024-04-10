Двое наркодилеров в Москве открыли производство конфет с сюрпризом

В Москве сотрудники полиции задержали двух наркодельцов, маскировавших запрещенные вещества под конфеты. Производство пришлось приостановить, начинающих кондитеров заключили под стражу, сообщили в пресс-службе МВД 10 апреля.
Так, в ходе обследования квартиры 30-летнего мужчины были обнаружены и изъяты четыре свертка с марихуаной, что подтверждено экспертизой. Также обнаружены электронные весы и 55 мармеладных конфет, которые являются наркотическим средством, общей массой более 720 граммов.
На следующий день был задержан 27-летний житель Московской области, организовавший производство и сбыт криминального товара. У него дома нашли пакет с гашишем и 36-ю кондитерскими изделиями, а также вещество из ячейки для льда и выпечку. Проверка показала, что изъятое — вещество из растительного наркотика общей массой более 580 граммов.
По данным фактам возбуждено сразу несколько уголовных дел. Расследование продолжается.