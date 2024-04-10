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    Двое наркодилеров в Москве открыли производство конфет с сюрпризом

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    В Москве сотрудники полиции задержали двух наркодельцов, маскировавших запрещенные вещества под конфеты. Производство пришлось приостановить, начинающих кондитеров заключили под стражу, сообщили в пресс-службе МВД 10 апреля.

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    Так, в ходе обследования квартиры 30-летнего мужчины были обнаружены и изъяты четыре свертка с марихуаной, что подтверждено экспертизой. Также обнаружены электронные весы и 55 мармеладных конфет, которые являются наркотическим средством, общей массой более 720 граммов.

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    На следующий день был задержан 27-летний житель Московской области, организовавший производство и сбыт криминального товара. У него дома нашли пакет с гашишем и 36-ю кондитерскими изделиями, а также вещество из ячейки для льда и выпечку. Проверка показала, что изъятое — вещество из растительного наркотика общей массой более 580 граммов.

    По данным фактам возбуждено сразу несколько уголовных дел. Расследование продолжается.

    Фото: МВД МЕДИА
    Фото: МВД МЕДИА

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