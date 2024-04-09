Дроны-камикадзе атаковали автобус и микроавтобус в Белгородской области. Инцидент произошел на дороге между селами Шамино и Архангельское, сообщил 9 апреля губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.



Женщина в автобусе получила поверхностную рану ноги, а водитель микроавтобуса множественные поверхностные осколочные ранения грудной клетки, правого плеча и поясничной области. Пострадавшие сами обратились в больницу. У обоих транспортных средств в результате атаки выбило окна, а также повредило крыши и кузов.



Третий дрон-камикадзе атаковал парковку сельскохозяйственного предприятия, повредив грузовую машину.

