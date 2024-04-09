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    В Италии произошел взрыв на дамбе. Три человека погибли и шесть пропали без вести

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    Взрыв произошел на дамбе водохранилища Сувиана в области Эмилия-Романья на севере Италии. По предварительной информации, погибли три человека и еще шесть числятся пропавшими без вести, сообщает 9 апреля РИА Новости со ссылкой на заявление префектуры Болоньи.

    Предположительно, ЧП случилось на генераторе, подключенном к турбине электростанции, которая регулирует уровень воды в хранилище. Помещение расположено на минус девятом этаже ниже уровня воды. Спасатели пытаются проникнуть вглубь дамбы, где наблюдается сильное задымление, нижние помещения могут быть затоплены.

    Пострадали три человека, им на помощь отправили вертолеты. На месте работают карабинеры и около 60 пожарных. Причина случившегося пока не уточняется.

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