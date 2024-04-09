В Италии произошел взрыв на дамбе. Три человека погибли и шесть пропали без вести

Взрыв произошел на дамбе водохранилища Сувиана в области Эмилия-Романья на севере Италии. По предварительной информации, погибли три человека и еще шесть числятся пропавшими без вести, сообщает 9 апреля РИА Новости со ссылкой на заявление префектуры Болоньи.



Предположительно, ЧП случилось на генераторе, подключенном к турбине электростанции, которая регулирует уровень воды в хранилище. Помещение расположено на минус девятом этаже ниже уровня воды. Спасатели пытаются проникнуть вглубь дамбы, где наблюдается сильное задымление, нижние помещения могут быть затоплены.

