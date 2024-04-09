Умер советский космонавт, совершивший первую в мире стыковку космических кораблей в ручном режиме

Умер Владимир Аксенов, советский космонавт, совершивший первый испытательный полёт космического корабля «Союз Т-2». Об этом сообщила пресс-служба Роскосмоса 9 апреля в официальном телеграм-канале. Глава Роскосмоса Юрий Борисов выразил соболезнования семье Аксенова. Ему исполнилось 89 лет.



Свой первый полет бортинженер Владимир Аксенов совершил 15–23 сентября 1976 года в экипаже с Валерием Быковским на космическом корабле «Союз-22». Время пребывания в космосе — почти 8 суток. За проявленные мужество и героизм в полете ему присвоено звание Героя Советского Союза.