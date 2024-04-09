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    Умер советский космонавт, совершивший первую в мире стыковку космических кораблей в ручном режиме

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    Умер Владимир Аксенов, советский космонавт, совершивший первый испытательный полёт космического корабля «Союз Т-2». Об этом сообщила пресс-служба Роскосмоса 9 апреля в официальном телеграм-канале. Глава Роскосмоса Юрий Борисов выразил соболезнования семье Аксенова. Ему исполнилось 89 лет.

    Свой первый полет бортинженер Владимир Аксенов совершил 15–23 сентября 1976 года в экипаже с Валерием Быковским на космическом корабле «Союз-22». Время пребывания в космосе — почти 8 суток. За проявленные мужество и героизм в полете ему присвоено звание Героя Советского Союза.

    Также в качестве бортинженера в 1980 году вместе Юрием Малышевым совершил полет на «Союзе Т-2» со стыковкой с орбитальным научно-исследовательским комплексом «Салют-6» — «Союз-36». Это была первая в мире стыковка в ручном режиме из-за отказа бортового вычислителя. Полёт длился почти 4 суток. Первые испытания нового тогда транспортного космического корабля типа «Союз Т», сменившего впоследствии «Союз», прошли успешно.

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