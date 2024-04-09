За нарушение правил обращения с навозом вводятся штрафы до 600 тысяч рублей

Система штрафов за нарушение требований к обращению с навозом и другими побочными продуктами животноводства вводится в России. На заседании 9 апреля Государственная дума приняла соответствующий закон в третьем, окончательном чтении. В КОАП введена новая статья — «Несоблюдение требований к обращению побочных продуктов животноводства». Под обращением подразумевается хранение, транспортировка, обработка, переработка, реализация навоза и помета, а также любых других «веществ», которые в законе называют побочными продуктами животноводства.

Административные штрафы за нарушение достигают 600 тысяч рублей. Этот максимум предусмотрен для юридических лиц (500–600 тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток), для должностных лиц штраф составит 50–60 тысяч рублей, для индивидуальных предпринимателей — 80–90 тысяч рублей, если допущенные нарушения нанесли вред здоровью людей, окружающей среде или привели к возникновению эпидемии или распространению инфекционной болезни среди животных.

В иных случаях должностные лица заплатят штраф 30–40 тысяч рублей, индивидуальные предприниматели — 50–60 тысяч рублей (альтернатива — приостановление деятельности на срок до 90 суток). Юридическим лицам грозит штраф 250–350 тысяч рублей или приостановление деятельности на срок до 90 суток.

Повторное нарушение увеличивает штраф для должностных лиц и для фермеров в среднем на 10 тысяч рублей. Для организаций сумма достигнет 350–450 тысяч рублей.