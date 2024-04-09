В Тирасполе женщина в парке пыталась накормить детей отравленными булочками. Правоохранители подозревают крысиный яд

В Тирасполе двухлетнюю девочку доставили в больницу с подозрением на отравление крысиным ядом. Предположительно, ребенку дала отравленную выпечку женщина в парке, которая пыталась угощать булочками многих детей. Подробности 9 апреля сообщает пресс-служба МВД непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР).
Странную незнакомку молодая семья с двухлетней малышкой встретили в Екатерининском парке. Девочка бегала по аллее и вернулась к родителям с булочкой в руках, которую успела надкусить, говорится в сообщении МВД. От мучного изделия исходил запах ацетона, а внутри были гранулы синего цвета. Муж и жена сами разыскали и задержали женщину, которая в этот момент пробовала накормить выпечкой других гулявших в парке детей. На место вызвали милицию.
Правоохранители доставили жительницу столицы в УВД. Выяснилось, что 34-летняя задержанная состоит на учёте у психиатра и нарколога, а также в инспекции по делам несовершеннолетних как неблагополучный родитель.
По факту случившегося проводится доследственная проверка. Назначена экспертиза. Девочку госпитализировали с подозрением на отравление крысиным ядом.