В Тирасполе женщина в парке пыталась накормить детей отравленными булочками. Правоохранители подозревают крысиный яд

В Тирасполе двухлетнюю девочку доставили в больницу с подозрением на отравление крысиным ядом. Предположительно, ребенку дала отравленную выпечку женщина в парке, которая пыталась угощать булочками многих детей. Подробности 9 апреля сообщает пресс-служба МВД непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР).



Странную незнакомку молодая семья с двухлетней малышкой встретили в Екатерининском парке. Девочка бегала по аллее и вернулась к родителям с булочкой в руках, которую успела надкусить, говорится в сообщении МВД. От мучного изделия исходил запах ацетона, а внутри были гранулы синего цвета. Муж и жена сами разыскали и задержали женщину, которая в этот момент пробовала накормить выпечкой других гулявших в парке детей. На место вызвали милицию.

