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    В Тирасполе женщина в парке пыталась накормить детей отравленными булочками. Правоохранители подозревают крысиный яд

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    В Тирасполе двухлетнюю девочку доставили в больницу с подозрением на отравление крысиным ядом. Предположительно, ребенку дала отравленную выпечку женщина в парке, которая пыталась угощать булочками многих детей. Подробности 9 апреля сообщает пресс-служба МВД непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР).

    Странную незнакомку молодая семья с двухлетней малышкой встретили в Екатерининском парке. Девочка бегала по аллее и вернулась к родителям с булочкой в руках, которую успела надкусить, говорится в сообщении МВД. От мучного изделия исходил запах ацетона, а внутри были гранулы синего цвета. Муж и жена сами разыскали и задержали женщину, которая в этот момент пробовала накормить выпечкой других гулявших в парке детей. На место вызвали милицию.

    Правоохранители доставили жительницу столицы в УВД. Выяснилось, что 34-летняя задержанная состоит на учёте у психиатра и нарколога, а также в инспекции по делам несовершеннолетних как неблагополучный родитель.

    По факту случившегося проводится доследственная проверка. Назначена экспертиза. Девочку госпитализировали с подозрением на отравление крысиным ядом.

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