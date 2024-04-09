    Сейчас

    +15˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +15˚C

    Ясная погода, Без осадков

    Ощущается как 14

    2 м/с, ю-з

    761мм

    53%

    Подробнее

    Пробки

    2/10

    usd92.75eur100.75

    Каршеринг по аккаунту подруги обернулся для петербурженки 5,5 годами колонии

    3455
    3 комментария

    В Кировском районе Петербурга суд приговорил к колонии автомобилистку, которая села за руль каршеринга без прав, зато с запасом наркотиков. Год назад ее уже судили за пьяную езду и вещества, раскаяния хватило ненадолго.

    Суд установил, что в январе этого года женщина, будучи лишенной прав, воспользовалась аккаунтом подруги в приложении каршеринга и арендовала машину, сообщает 9 апреля пресс-служба прокуратуры Петербурга. Она села за руль и собиралась уехать, но почти сразу была остановлена сотрудниками ГИБДД. «Дорожный инспектор» сообщал, что 32-летнюю женщину задержали в десять вечера 5 января на Тракторной улице за рулем каршерингового Haval.

    На предложение пройти медосвидетельствование на алкоголь автомобилистка ответила отказом, после чего ее доставили в отдел полиции. Там при личном досмотре у нее нашли девять свертков с синтетическими наркотиками, а в ее телефоне — переписку, связанную с незаконным оборотом наркотических веществ.

    Женщина признала вину и выразила раскаяние. Раскаивалась она и год назад, когда Московский районный суд Петербурга признал ее виновной в повторной пьяной езде и покушении на сбыт наркотиков. Тогда ей дали 4,5 года колонии, однако суд учел наличие больной дочери 2021 года рождения и отсрочил отбывание наказания до ее совершеннолетия, то есть до 2035 года, сообщали в объединенной пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

    В этот раз женщину снова признали в покушении на незаконный сбыт наркотиков в крупном размере группой лиц по предварительному сговору и в пьяной езде при наличии судимости за то же нарушение. К этому добавилась еще часть 1 статьи 264.3 УК РФ (вождение без прав). С учетом тяжести преступлений и того, что к уголовной ответственности ее привлекают не впервые, суд назначил подсудимой окончательное наказание в виде 5,5 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима, с лишением прав на 6 лет и штрафом в 200 тысяч рублей.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    ПетербургСудНаркотикиКаршеринг
    ЛАЙК14
    СМЕХ1
    УДИВЛЕНИЕ1
    ГНЕВ1
    ПЕЧАЛЬ2

    Комментарии 3

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    3
    close