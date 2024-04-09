Каршеринг по аккаунту подруги обернулся для петербурженки 5,5 годами колонии

В Кировском районе Петербурга суд приговорил к колонии автомобилистку, которая села за руль каршеринга без прав, зато с запасом наркотиков. Год назад ее уже судили за пьяную езду и вещества, раскаяния хватило ненадолго.



Суд установил, что в январе этого года женщина, будучи лишенной прав, воспользовалась аккаунтом подруги в приложении каршеринга и арендовала машину, сообщает 9 апреля пресс-служба прокуратуры Петербурга. Она села за руль и собиралась уехать, но почти сразу была остановлена сотрудниками ГИБДД. «Дорожный инспектор» сообщал, что 32-летнюю женщину задержали в десять вечера 5 января на Тракторной улице за рулем каршерингового Haval.