Символ подвига. Статус ленты Ленинградской Победы пропишут в законе

Смольный подготовил законопроект о ленте ленинградской Победы, который установит, что он является символом подвига жителей и защитников блокадного Ленинграда. Это следует из информации, опубликованной 9 апреля на сайте правительства Петербурга.
«В целях увековечения народного подвига в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов и сохранения памяти о подвиге города-героя Ленинграда, в ознаменование героизма, мужества и стойкости жителей и защитников блокадного Ленинграда настоящий закон <...> устанавливает статус ленты Ленинградской Победы», — указано в тексте. Лента Ленинградской Победы является символом подвига жителей и защитников блокадного Ленинграда.
Сам символ представляет собой ленту оливкового цвета с продольной полосой зеленого цвета посередине.
Лента используется органами власти во время мероприятий, посвященных блокаде Ленинграда и дню Победы или связанных с Великой Отечественной войной. Еще один разрешенный вариант использования — на мероприятиях, «направленных на патриотическое, в том числе военно-патриотическое, и духовно-нравственное воспитание жителей Санкт-Петербурга».
Однако также ленту могут использовать и граждане, организации и компании — «исходя из необходимости обеспечения ее статуса как символа подвига жителей и защитников блокадного Ленинграда».
Законопроект на рассмотрение Заксобрания внесет губернатор Петербурга, инициатива в настоящее время проходит антикоррупционную экспертизу.