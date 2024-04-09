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    Символ подвига. Статус ленты Ленинградской Победы пропишут в законе

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    Смольный подготовил законопроект о ленте ленинградской Победы, который установит, что он является символом подвига жителей и защитников блокадного Ленинграда. Это следует из информации, опубликованной 9 апреля на сайте правительства Петербурга.

    «В целях увековечения народного подвига в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов и сохранения памяти о подвиге города-героя Ленинграда, в ознаменование героизма, мужества и стойкости жителей и защитников блокадного Ленинграда настоящий закон <...> устанавливает статус ленты Ленинградской Победы», — указано в тексте. Лента Ленинградской Победы является символом подвига жителей и защитников блокадного Ленинграда.

    Сам символ представляет собой ленту оливкового цвета с продольной полосой зеленого цвета посередине.

    Лента используется органами власти во время мероприятий, посвященных блокаде Ленинграда и дню Победы или связанных с Великой Отечественной войной. Еще один разрешенный вариант использования — на мероприятиях, «направленных на патриотическое, в том числе военно-патриотическое, и духовно-нравственное воспитание жителей Санкт-Петербурга».

    Однако также ленту могут использовать и граждане, организации и компании — «исходя из необходимости обеспечения ее статуса как символа подвига жителей и защитников блокадного Ленинграда».

    Законопроект на рассмотрение Заксобрания внесет губернатор Петербурга, инициатива в настоящее время проходит антикоррупционную экспертизу.

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