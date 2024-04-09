«Я доведу это дело до конца». Домогаров подал заявление в прокуратуру из-за фейковых новостей о его здоровье

Народный артист России Александр Домогаров обратился в Роскомнадзор и прокуратуру с заявлениями на интернет-издания, которые распространяли информацию о том, что он якобы завершил карьеру на фоне болезни. По словам Домогарова, поводом для возникновения подобных слухов стал отмененный из-за недомогания спектакль «Ричард III» в Театре Моссовета. Подробности актер рассказал в своем телеграм-канале 9 апреля.
Домогаров заявил, что намерен «довести дело до конца», поскольку «желтая пресса в очередной раз нанесла удар по его карьере и профессии». Он подчеркнул, что вместе с адвокатами подал заявления в Роскомнадзор и в прокуратуру по факту грубого нарушения статьи 137 Уголовного кодекса о неприкосновенности частной жизни, а также закона о персональных данных.
«Я добьюсь если не уголовного наказания, то возмещения мне морального ущерба», — говорит артист в видеообращении. Он уточнил, что речь идет о 14 изданиях, у которых есть «некоторое ложное ощущение, что они неприкосновенны и бессмертны».
Говоря об истинной причине отмены спектакля «Ричард III», Домогаров объяснил, что у него возникли небольшие проблемы со спиной, что потребовало паузы на обследование и лечение. Он добавил, что объяснял журналистам причину и речь шла лишь об одном спектакле, а постановки 14 и 30 апреля в Театре Российской Армии состоятся по графику.