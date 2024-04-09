Волонтеры навели порядок в Таврическом саду после зимы

Таврический сад очистили от прошлогодних листьев и мусора и привели в порядок зеленые насаждения перед летом. Всего весной планируется привести в порядок более 50 млн кв. м зеленых насаждений.
Организатором первого городского субботника вместе с Комитетом по благоустройству Петербурга выступила компания «Газпромнефть — смазочные материалы». Волонтеры навели порядок в одном из самых популярных парков в городе.
Как сообщил Василий Пониделко, председатель Комитета по благоустройству Санкт-Петербурга, в апреле в городе планируется привести в порядок 55 млн кв. м дорог и примерно столько же территорий зеленых насаждений.
Мероприятие прошло в рамках программы социальных инвестиций «Родные города» компании «Газпром нефть». Алексей Черных, директор филиала «Газпромнефть — смазочные материалы» в Санкт-Петербурге отметил, что компания традиционно принимает участие в экологических мероприятиях, а участие в субботнике с коллегами — это весомый вклад в красоту любимого города.