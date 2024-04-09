На Адмиралтейской набережной девушка уронила в воду айфон. Ныряли и спасали всей толпой

На набережной в центре Петербурга днем 9 апреля толпой спасали оброненный телефон. Ради этого пришлось устроить незапланированное купание в Неве.
Корреспондент «Фонтанки» оказался свидетелем целой спасательной операции на Адмиралтейской набережной. Девушка фотографировалась с подругой на спуске и, вставая, неудачно махнула рукой. Ее айфон выскользнул из руки и улетел в воду. К счастью, недалеко — прямо под набережную.
Сначала девушка пыталась сама выловить телефон из Большой Невы, потом — ее подруга. Затем помочь вызвался очевидец, молодой парень, и его чуть не унесло течением. Девушка объявила награду за выловленный айфон в 10 тысяч рублей. Тем временем парень не сдавался и отважно пытался достать технику снова и снова.
В итоге телефон из воды достала сама хозяйка. Он оказался в рабочем состоянии и даже не заблокировался.