Полиция изучает конфликт посетительницы музея ретро-автомобилей с экс-депутатом Коровиным

Сотрудники полиции изучают конфликт в музее ретро-автомобилей «Лошадиная сила» в Зеленогорске. По данным «Фонтанки», на его руководителя, экс-депутата петербургского парламента и в прошлом главу отделения «Юнармии» Игоря Коровина пожаловались посетители.

Конфликт, как стало известно во вторник, 9 апреля, произошёл несколькими днями ранее — 30 марта. В полицию поступил звонок от мужчины, который сообщил, что сотрудник музея избил его самого и его жену. Выехавшие на место полицейские выяснили, что конфликт произошёл между посетителями музея ретро автомобилей и Игорем Коровиным. От медицинской помощи посетители отказались. Однако позже жена пострадавшего всё-таки зафиксировала повреждения в травме, отмечает телеканал 78. Женщина рассказала, что пришла в музей и, пока муж покупал билеты, прошла с ребенком в павильон, откуда ее попросил уйти Коровин, работающий администратором. Их попытались вытолкать, и женщина с ребенком упала.