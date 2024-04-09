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    Полиция изучает конфликт посетительницы музея ретро-автомобилей с экс-депутатом Коровиным

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    Сотрудники полиции изучают конфликт в музее ретро-автомобилей «Лошадиная сила» в Зеленогорске. По данным «Фонтанки», на его руководителя, экс-депутата петербургского парламента и в прошлом главу отделения «Юнармии» Игоря Коровина пожаловались посетители.

    Конфликт, как стало известно во вторник, 9 апреля, произошёл несколькими днями ранее — 30 марта. В полицию поступил звонок от мужчины, который сообщил, что сотрудник музея избил его самого и его жену. Выехавшие на место полицейские выяснили, что конфликт произошёл между посетителями музея ретро автомобилей и Игорем Коровиным. От медицинской помощи посетители отказались. Однако позже жена пострадавшего всё-таки зафиксировала повреждения в травме, отмечает телеканал 78. Женщина рассказала, что пришла в музей и, пока муж покупал билеты, прошла с ребенком в павильон, откуда ее попросил уйти Коровин, работающий администратором. Их попытались вытолкать, и женщина с ребенком упала.

    Коровин заявил «Фонтанке», что женщина с мужем «нападали на пожилого администратора музея». «Их пытались выставить из музея, они дверь стали ломать. Мы вызвали Росгвардию», — отметил он. Предоставить подтверждающее видео он отказался.

    Экс-депутат городского парламента Игорь Коровин уже не первый раз становится участником таких конфликтов. В 2012 году в его отношении возбуждали уголовное дело по ст. 319 УК (оскорбление представителя власти). Он якобы мешал представителю прокуратуры, толкнул его и назвал «клоуном». Однако через некоторое время уголовное преследование было прекращено в связи с отсутствием состава преступления. В 2015 году Коровин стал фигурантом уголовного дела о побоях (часть 1 статьи 116 УК РФ). По версии следствия, Коровин избил 66-летнего администратора ТСЖ, когда он попросил перепарковать мешающий проезду автомобиль. Дело дошло до суда, но там пенсионер отказался от обвинений.

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