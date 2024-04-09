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    МЧС предупредило о плановых взрывах в Выборгском районе

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    ГУ МЧС России по Ленинградской области предупредило о плановых взрывах в Выборгском районе. Информацию об этом разместили в официальном Telegram-канале министерства.

    Объявление касается середины следующей недели.

    «Обращаем внимание жителей и гостей Ленинградской области, что 17 апреля в Выборгском районе будут проводиться плановые взрывные работы», – говорится в сообщении.

    МЧС просит людей сохранять спокойствие.

    В Бокситогорском районе Ленобласти уже идут аналогичные работы. Плановые взрывы продлятся там до 12 апреля.

    Взрывные работыМЧС
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