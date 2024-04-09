МЧС предупредило о плановых взрывах в Выборгском районе

ГУ МЧС России по Ленинградской области предупредило о плановых взрывах в Выборгском районе. Информацию об этом разместили в официальном Telegram-канале министерства.
Объявление касается середины следующей недели.
«Обращаем внимание жителей и гостей Ленинградской области, что 17 апреля в Выборгском районе будут проводиться плановые взрывные работы», – говорится в сообщении.
МЧС просит людей сохранять спокойствие.
В Бокситогорском районе Ленобласти уже идут аналогичные работы. Плановые взрывы продлятся там до 12 апреля.