МЧС предупредило о плановых взрывах в Выборгском районе

ГУ МЧС России по Ленинградской области предупредило о плановых взрывах в Выборгском районе. Информацию об этом разместили в официальном Telegram-канале министерства.



Объявление касается середины следующей недели.

«Обращаем внимание жителей и гостей Ленинградской области, что 17 апреля в Выборгском районе будут проводиться плановые взрывные работы», – говорится в сообщении.

МЧС просит людей сохранять спокойствие.

В Бокситогорском районе Ленобласти уже идут аналогичные работы. Плановые взрывы продлятся там до 12 апреля.