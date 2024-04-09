«Цифровой марафон» ждет. Как проверить свою ИТ-эрудицию

Стартовал второй этап конкурса Сбера «Цифровой марафон». Это онлайн-тестирование, которое позволит оценить свои цифровые навыки. До 20 апреля стать участником может каждый житель страны старше 18 лет. В проекте есть задания разного уровня — как для опытных ИТ-специалистов, так и для тех, кто только делает первые шаги в этой сфере.
На сегодняшний день наибольшее количество участников, которые записались на онлайн-тест, — из Москвы и Московской области, также в первой пятерке — Санкт-Петербург, Новосибирская область и Республика Татарстан. Большинство зарегистрировавшихся — 47% — выбрали для прохождения конкурса уровень «Исследователь», 32% участников — уровня «Новичок». 21% определили свои цифровые навыки на уровне «Эксперт».
Для прохождения онлайн-теста необходимо зарегистрироваться в личном кабинете и выбрать одну из двух дат для прохождения этапа — 13 или 21 апреля (с 12:00 до 12:45 по московскому времени). Участникам предстоит ответить на 30 вопросов теста: часть из них предполагают один правильный ответ, а остальные — несколько.
Вопросы для новичков подразумевают знание принципов устройства IT-сферы, но не требуют специальных знаний в программировании. Исследователи, помимо базовых знаний, должны показать начальный уровень программирования и понимание работы с искусственным интеллектом. Задания для экспертов сложнее и ориентированы на выпускников профильных вузов, программистов, обладающих опытом, системных архитекторов, руководителей цифровых отделов. Отвечая на вопросы онлайн-теста, можно получить до 200 баллов.
После онлайн-тестирования участников ждёт третий этап конкурса — цифровой диктант, который пройдёт с 22 апреля по 24 мая. В нём предусмотрено два уровня сложности: общий (для тех, кто только знакомится с IT-сферой) и профессиональный. Участникам необходимо будет на слух воспринять техническое задание и написать код на одном из пяти языков программирования. По итогам диктанта 93 участника уровней «Исследователь» и «Эксперт» выйдут в очный финал в Москве, где их ожидают более сложные кейсы и возможность выиграть ценные призы.
Первый этап конкурса включал онлайн-игру на логику, память, мягкие навыки, понимание базовых алгоритмов программирования. Его прошли уже более 40 тыс. человек.
Организатор конкурса — ПАО Сбербанк. ОГРН 1027700132195. Адрес: Россия, г. Москва, 117997, ул. Вавилова, д. 19. Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 1481 от 11.08.2015. Сроки проведения конкурса — с 24 января по 19 июля 2024 года. Подробнее ознакомиться с правилами можно здесь.