«Цифровой марафон» ждет. Как проверить свою ИТ-эрудицию

Стартовал второй этап конкурса Сбера «Цифровой марафон». Это онлайн-тестирование, которое позволит оценить свои цифровые навыки. До 20 апреля стать участником может каждый житель страны старше 18 лет. В проекте есть задания разного уровня — как для опытных ИТ-специалистов, так и для тех, кто только делает первые шаги в этой сфере.

На сегодняшний день наибольшее количество участников, которые записались на онлайн-тест, — из Москвы и Московской области, также в первой пятерке — Санкт-Петербург, Новосибирская область и Республика Татарстан. Большинство зарегистрировавшихся — 47% — выбрали для прохождения конкурса уровень «Исследователь», 32% участников — уровня «Новичок». 21% определили свои цифровые навыки на уровне «Эксперт».



Для прохождения онлайн-теста необходимо зарегистрироваться в личном кабинете и выбрать одну из двух дат для прохождения этапа — 13 или 21 апреля (с 12:00 до 12:45 по московскому времени). Участникам предстоит ответить на 30 вопросов теста: часть из них предполагают один правильный ответ, а остальные — несколько.



Вопросы для новичков подразумевают знание принципов устройства IT-сферы, но не требуют специальных знаний в программировании. Исследователи, помимо базовых знаний, должны показать начальный уровень программирования и понимание работы с искусственным интеллектом. Задания для экспертов сложнее и ориентированы на выпускников профильных вузов, программистов, обладающих опытом, системных архитекторов, руководителей цифровых отделов. Отвечая на вопросы онлайн-теста, можно получить до 200 баллов.

