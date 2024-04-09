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    Бывшего депутата норвежского парламента заочно арестовали в Москве за наемничество на стороне ВСУ

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    Басманный суд Москвы заочно арестовал Сандру Эйру, бывшего депутата Саамского парламента Норвегии из Финнмарка. Она обвиняется в участии в качестве наемника на стороне Вооруженных сил Украины. Об этом 9 апреля сообщает ТАСС.

    Эйра проходит по статье об участии наемника в вооруженном конфликте — ч. 3 ст. 359 УК РФ. Суд избрал ей меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца с момента задержания или экстрадиции на территорию России. Женщина объявлена в международный розыск.

    В конце 2023 года газета «Аргументы и факты» писала о том, что гражданка Норвегии была замечена на линии фронта — в частности, в Николаеве и Бахмуте. Женщина собирает пожертвования и дает пресс-конференции. До событий 2022 года норвежка занималась бизнесом в рыболовной сфере и была членом Саамского парламента Норвегии. В родной Норвегии у нее остается маленькая дочь.

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    НорвегияДепутатВСУНаемничество
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