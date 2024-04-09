Бывшего депутата норвежского парламента заочно арестовали в Москве за наемничество на стороне ВСУ

Басманный суд Москвы заочно арестовал Сандру Эйру, бывшего депутата Саамского парламента Норвегии из Финнмарка. Она обвиняется в участии в качестве наемника на стороне Вооруженных сил Украины. Об этом 9 апреля сообщает ТАСС.
Эйра проходит по статье об участии наемника в вооруженном конфликте —
В конце 2023 года газета «Аргументы и факты» писала о том, что гражданка Норвегии была замечена на линии фронта — в частности, в Николаеве и Бахмуте. Женщина собирает пожертвования и дает пресс-конференции. До событий 2022 года норвежка занималась бизнесом в рыболовной сфере и была членом Саамского парламента Норвегии. В родной Норвегии у нее остается маленькая дочь.