В Петербурге взяли с поличным трех табачных воров после 17 налетов на магазины

В Петербурге сотрудники уголовного розыска задержали этническую группу табачных воров. Их удалось поймать в момент совершения очередной кражи на проспекте Просвещения, сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД России 9 апреля.

В период с 30 января по 4 апреля злоумышленники совершили как минимум 17 краж из сетевых магазинов. Во всех случаях они действовали ночью: отжимали входную дверь, проникали в магазин и похищали табачную продукцию, иногда прихватив и продукты питания. Похищенное мужчины сбывали на оптовом рынке через знакомых.

«Характер совершенных преступлений говорил о том, что их совершает одна и та же группа», — говорится в сообщении.



В результате розыска злоумышленники были взяты на выходе из продуктового магазина. В багажнике автомобиля воров нашли несколько десятков блоков различных сигарет.

