В Петербурге взяли с поличным трех табачных воров после 17 налетов на магазины

В Петербурге сотрудники уголовного розыска задержали этническую группу табачных воров. Их удалось поймать в момент совершения очередной кражи на проспекте Просвещения, сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД России 9 апреля.
пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области
В период с 30 января по 4 апреля злоумышленники совершили как минимум 17 краж из сетевых магазинов. Во всех случаях они действовали ночью: отжимали входную дверь, проникали в магазин и похищали табачную продукцию, иногда прихватив и продукты питания. Похищенное мужчины сбывали на оптовом рынке через знакомых.
«Характер совершенных преступлений говорил о том, что их совершает одна и та же группа», — говорится в сообщении.
В результате розыска злоумышленники были взяты на выходе из продуктового магазина. В багажнике автомобиля воров нашли несколько десятков блоков различных сигарет.
В отдел полиции были доставлены трое уроженцев одного из государств ближнего зарубежья 32, 33 и 36 лет, их заключили под стражу. Ущерб всем магазинам составил 4 млн рублей.
По всем кражам возбуждены уголовные дела по статье «Кража». Решается вопрос об объединении уголовных дел в одно производство.