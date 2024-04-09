Молодой водитель на карельском ВАЗе перебрал отбойники на «Коле» и погиб

Один человек погиб в ДТП минувшим вечером в Кировском районе Ленинградской области. Подробности стали известны «Фонтанке» 9 апреля.



ДТП произошло 8 апреля в 22:55 на 58-м километре автодороги «Кола». По предварительным данным, 27-летний житель Карелии на ВАЗ-2114 не справился с управлением и врезался в силовое ограждение справа и слева по ходу движения. Он скончался на месте.



Водитель с начала 2023 года ни разу не привлекался к ответственности за нарушения ПДД. «Лада» — на карельских номерах и, судя по всему, принадлежит отцу погибшего молодого человека. Полиция проводит проверку.

