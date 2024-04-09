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    На пути к жаре. Петербург — в узкой полосе повышенного давления, сжатой с боков циклоническими вихрями

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    Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
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    В Петербурге становится всё теплее, температура уже выше нормы. Резкое потепление завтра продержится только один день.

    По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 9 апреля в городе переменная облачность, преимущественно без осадков, утром местами туман. Ветер днем переменный слабый. Температура воздуха днем составит 13–15 градусов, в прибрежных районах местами до 8.

    Сегодня регион окажется в узкой полосе повышенного атмосферного давления, с востока и с запада сжатой циклоническими вихрями. Кратковременные дожди пройдут лишь на юго-западе Ленобласти. Атмосферное давление будет расти и составит 762 мм рт. ст., что немного выше нормы, сообщает центр «ФОБОС».

    В среду до 19–21 градуса, вечером кратковременный дождь, возможна гроза. Ночью и утром в отдельных районах туман. Ветер днем умеренный, при грозе порывы до сильного. А в четверг, 11 апреля, снова похолодает, но уже не так сильно — до 9–11 градусов, местами небольшой дождь.

    Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»

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