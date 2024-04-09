На пути к жаре. Петербург — в узкой полосе повышенного давления, сжатой с боков циклоническими вихрями

В Петербурге становится всё теплее, температура уже выше нормы. Резкое потепление завтра продержится только один день.



По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 9 апреля в городе переменная облачность, преимущественно без осадков, утром местами туман. Ветер днем переменный слабый. Температура воздуха днем составит 13–15 градусов, в прибрежных районах местами до 8.

