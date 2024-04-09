На пути к жаре. Петербург — в узкой полосе повышенного давления, сжатой с боков циклоническими вихрями

В Петербурге становится всё теплее, температура уже выше нормы. Резкое потепление завтра продержится только один день.
По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 9 апреля в городе переменная облачность, преимущественно без осадков, утром местами туман. Ветер днем переменный слабый. Температура воздуха днем составит 13–15 градусов, в прибрежных районах местами до 8.
Сегодня регион окажется в узкой полосе повышенного атмосферного давления, с востока и с запада сжатой циклоническими вихрями. Кратковременные дожди пройдут лишь на юго-западе Ленобласти. Атмосферное давление будет расти и составит 762 мм рт. ст., что немного выше нормы, сообщает центр «ФОБОС».
В среду до 19–21 градуса, вечером кратковременный дождь, возможна гроза. Ночью и утром в отдельных районах туман. Ветер днем умеренный, при грозе порывы до сильного. А в четверг, 11 апреля, снова похолодает, но уже не так сильно — до 9–11 градусов, местами небольшой дождь.