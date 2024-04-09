В Москве в мусорном контейнере нашли девочку-подростка без сознания. Ее могли изнасиловать

На юго-востоке Москвы в мусорном контейнере обнаружили 14-летнюю девочку без сознания. Подростка утром заметил дворник. Соседи предположили, что девочку могли изнасиловать.



Как сообщил MSK1.RU в понедельник, 8 апреля, пострадавшую нашли у одного из домов в районе Некрасовка. По словам местных жителей, первым ее заметил дворник, после к месту происшествия были направлены криминалисты, кинологи и медики.

«Проходил мимо помойки, смотрю, следователи что-то стоят, расспросил, что да как. В общем, ужас полный. Зверье одно кругом», — рассказал один из местных жителей. По словам других, девочку считали погибшей, однако позже участковый сообщил, что она жива.