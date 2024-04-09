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    В Москве в мусорном контейнере нашли девочку-подростка без сознания. Ее могли изнасиловать

    2025
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    На юго-востоке Москвы в мусорном контейнере обнаружили 14-летнюю девочку без сознания. Подростка утром заметил дворник. Соседи предположили, что девочку могли изнасиловать.

    Как сообщил MSK1.RU в понедельник, 8 апреля, пострадавшую нашли у одного из домов в районе Некрасовка. По словам местных жителей, первым ее заметил дворник, после к месту происшествия были направлены криминалисты, кинологи и медики.

    «Проходил мимо помойки, смотрю, следователи что-то стоят, расспросил, что да как. В общем, ужас полный. Зверье одно кругом», — рассказал один из местных жителей. По словам других, девочку считали погибшей, однако позже участковый сообщил, что она жива.

    «Когда ее нашли, я с собакой гуляла. Увидела скорую, полицию у мусорки. Тут родители ее подошли, маме плохо стало, ее в скорую посадили», — рассказала жительница дома.

    Ранее «Фонтанка» писала о задержании предполагаемого насильника из Клина, которому не удалось затеряться в Мурино. В октябре прошлого года 26-летний Далер получил российский паспорт, а 2 марта ранним утром, по версии следствия, в машине раздел и изнасиловал девушку.

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