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    РИА: Под окнами дома в Москве нашли тело оперного певца Евгения Кунгурова

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    Оперного певца Евгения Кунгурова нашли мертвым под окнами дома на Зоологической улице в центре Москвы вечером 8 апреля. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

    Источник утверждает, что незадолго до случившегося певец оставил жене записку. Она же вызвала полицию, при этом женщина не находилась в столице.

    Собеседник агентства добавил, что по предварительным данным, у певца были проблемы с психическим здоровьем.

    Заслуженный артист России Евгений Кунгуров родился 18 июля 1983 года в городе Заречный Свердловской области. В 2022 году Кунгуров стал постоянным солистом Калининградского музыкального театра,

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