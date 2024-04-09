РИА: Под окнами дома в Москве нашли тело оперного певца Евгения Кунгурова

Оперного певца Евгения Кунгурова нашли мертвым под окнами дома на Зоологической улице в центре Москвы вечером 8 апреля. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.



Источник утверждает, что незадолго до случившегося певец оставил жене записку. Она же вызвала полицию, при этом женщина не находилась в столице.



Собеседник агентства добавил, что по предварительным данным, у певца были проблемы с психическим здоровьем.

Заслуженный артист России Евгений Кунгуров родился 18 июля 1983 года в городе Заречный Свердловской области. В 2022 году Кунгуров стал постоянным солистом Калининградского музыкального театра,

