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    В Петербурге нарушители миграционного законодательства ушли добровольцами в ВС РФ, избежав выдворения

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    Петербургские суды оставили на территории России двух нарушителей миграционного законодательства, решивших добровольно вступить в ряды Вооруженных сил РФ. Мужчинам грозило выдворение, сообщила руководитель объединенной пресс-службы судов Петербурга Дарья Лебедева 8 апреля.

    Так, Куйбышевский районный суд рассматривал дело гражданин Казахстана. Николай Николаев въехал на территорию России 1 января 2020 года, а 30 марта должен был покинуть страну, но не уехал, за что был привлечен к административной ответственности. В суде мужчина признал вину, напомнил, что русский язык для него — родной, а также предоставил документы, подтверждающие процесс добровольного вступления на воинскую службу в Вооруженные силы РФ.

    В результате суд признал решение смягчающим обстоятельством и назначил наказание в виде штрафа в 5 тыс. рублей.

    Смольнинский районный суд рассмотрел заявление гражданина Молдовы Александра Вартаньяна. В декабре он был привлечен к ответственности с назначением штрафа и административным выдворением. Однако после мужчина обратился в суд с просьбой об отсрочке исполнения постановления на период прохождения им военной службы по контракту в Вооруженных силах РФ.

    «Контракт заключен на 1 год. Суд предоставил отсрочку на 6 месяцев», — говорится в сообщении.

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