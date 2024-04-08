В Петербурге нарушители миграционного законодательства ушли добровольцами в ВС РФ, избежав выдворения

Так, Куйбышевский районный суд рассматривал дело гражданин Казахстана. Николай Николаев въехал на территорию России 1 января 2020 года, а 30 марта должен был покинуть страну, но не уехал, за что был привлечен к административной ответственности. В суде мужчина признал вину, напомнил, что русский язык для него — родной, а также предоставил документы, подтверждающие процесс добровольного вступления на воинскую службу в Вооруженные силы РФ.

Петербургские суды оставили на территории России двух нарушителей миграционного законодательства, решивших добровольно вступить в ряды Вооруженных сил РФ. Мужчинам грозило выдворение, сообщила руководитель объединенной пресс-службы судов Петербурга Дарья Лебедева 8 апреля.

В результате суд признал решение смягчающим обстоятельством и назначил наказание в виде штрафа в 5 тыс. рублей.

Смольнинский районный суд рассмотрел заявление гражданина Молдовы Александра Вартаньяна. В декабре он был привлечен к ответственности с назначением штрафа и административным выдворением. Однако после мужчина обратился в суд с просьбой об отсрочке исполнения постановления на период прохождения им военной службы по контракту в Вооруженных силах РФ.

«Контракт заключен на 1 год. Суд предоставил отсрочку на 6 месяцев», — говорится в сообщении.