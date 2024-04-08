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    Кучма заявил, что брата у Украины больше нет

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    Бывший украинский президент Леонид Кучма заявил, что жители России и Украины были близкими народами, но теперь стали врагами. В этом он обвинил Москву. Кучма заявил об этом в интервью изданию Kyodo, передает в понедельник, 8 апреля, РБК.

    В ходе интервью с политиком журналист указал, что русские и украинцы считаются братскими народами. Экс-президент Украины сказал, что «между братьями бывает неприязнь и даже ненависть», затем он привел в пример библейский сюжет о Каине и Авеле.

    «Каин убил Авеля. <...> У Украины больше нет брата. Россия — это Каин <...> Когда врагом становится брат, это хуже, чем предательство», — добавил он.

    Президент РФ Владимир Путин говорил, что Россия в течение десятилетий пыталась наладить отношения с Украиной и после распада СССР выстраивала их только мирными средствами, «в мыслях не было никаких других». Ситуация изменилась принципиально на Украине после 2014 года: «началось физическое истребление всех, кто выступал за развитие нормальных отношений с Россией», объяснял глава государства.

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