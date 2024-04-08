Фестиваль «Бельтайн» перенесли на год. Причина — новые меры безопасности, о которых еще неизвестно

Крупный ежегодный фестиваль «Бельтайн» в Ленинградской области перенесли из-за запланированного усиления мер безопасности при проведении массовых мероприятий. Следующий праздник состоится в 2025 году.
Как сообщили в ВК-сообществе фестиваля 8 апреля, мероприятие должно было пройти с 29 по 30 апреля в поселке Советский Выборгского района. Однако, по словам организаторов, при согласовании площадки проведения в органах правопорядка была получена информация о перечне новых, усиленных, мер безопасности с 1 мая.
«В ближайшее время (до конца месяца, до дат проведения фестиваля) органами правопорядка запланирована публикация и ввод в действие данного перечня правил», — говорится в сообщении. Речь идет, в том числе, об обязательном наличии ограждений, металлодетекторов, а также о заключении договора с органами правопорядка на вооруженную охрану и наличие кнопки тревожной сигнализации.
«В связи с этим оргкомитет фестиваля объявляет перенос фестиваля на 2025 год», — заключили в группе.
Бельтайн — праздник начала лета, который принято отмечать в ночь на 1 мая. Торжество считалось одним из двух самых важных кельтского календарного года, который делился на два равных периода, открывавшихся большими праздниками — Самайном 1 ноября и Бельтайном — 1 мая. Даты были связаны с важнейшими вехами скотоводческого календаря — выгоном скота на летние пастбища и возвращение его в стойла с наступлением холодов.