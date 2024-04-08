В ТЮЗе готовится премьера по «Царь-рыбе» Астафьева

Вот что о спектакле рассказывает сам режиссёр: «Мы обратились к циклу рассказов Виктора Астафьева, в центре которого рассказ «Царь-рыба» о длительной борьбе человека с природой, со стихией. Но это лишь внешний слой повествования, на самом деле там вскрываются глубокие человеческие истины. Для Астафьева природа не просто отвлеченное понятие, она — Родина, Вселенная, Бог. Природа — это женский род, олицетворение всего материнского, у автора сердце кровью обливалось, видя, как человек это материнское коверкает, уродует и насилует. Его душа болела и страдала о том, что человек не ценит тот мир, в котором живет. И у нас в спектакле метафора задумана в том смысле, что не рыбу человек ловит, он ловит сам себя, свою душу в этом мире. Это повествование о том, как мы разобщены друг с другом, вот два брата показаны, которые ненавидят друг друга. И автор с грустью писал о том, что мы потеряли нечто главное, что делает нас народом, — братство. Идейно, тематически мы в спектакле пробиваемся к тому состоянию, о котором Астафьев сказал, что человек забыл в себе человека, — чтобы выйти на историю покаяния, историю пронзительную, драматическую, ведь только при столкновении со смертью, только в этот момент понимания истины происходит обновление души, осознание себя человеком и покаяние».

