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    Ранние рассказы Вампилова ставят на сцене Театра Эстрады

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    20 и 21 апреля в Театре Эстрады им. Аркадия Райкина пройдет весенняя премьера спектакля «Вампилов. Оттепель» в постановке Станислава Парфенова.

    Фото: vk.com/estrada_spb
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    Пьесы Александра Вампилова «Утиная охота» и «Старший сын» широко известны и популярны во многих театрах страны. Как прозаик и публицист Александр Вампилов известен публике гораздо меньше. Этот пробел решили восполнить создатели нового спектакля в Театре Эстрады. Ранние рассказы и фельетоны Вампилова наполнены юмором, лиричностью и добротой. Герои его произведений — обычные люди, живущие в глубинке или тайге, сталкивающиеся с жизненными трудностями, такими как ложь, равнодушие и предательство близких. Однако они сохраняют чистоту, искренность и верность своим принципам. Этих героев, смешных и наивных, по сути своей — советских романтиков, и станет с интересом изучать режиссер.

    Режиссёр спектакля Станислав Парфёнов: «Для меня очень важно пересечение с сегодняшним днём. Мне нравится, что герои Вампилова думают о будущем. По итогу, это маленькие люди, которые построили огромную страну. А в наше время усиливается тенденция думать только о сегодняшнем, жить здесь и сейчас, не загадывая, где будешь через три года, через пять лет... Не хочется давать этому оценку, но поразмышлять –интересно».

    Художником спектакля стала Алиса Юфа, чьи работы отличаются трогательностью и доброй иронией. Музыкальное сопровождение будет включать фольклорные композиции и песни, написанные художественным руководителем театра Юрием Гальцевым на стихи Юрия Левитанского.

    12+

    Арина Хек

    Фото: vk.com/estrada_spb

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