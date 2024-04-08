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    В ТЮЗе «сыграют в ретро»

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    На малой сцене Театра юных зрителей им. А. А. Брянцева 19 и 27 апреля в 19:00 состоится премьера спектакля «Ретро» по пьесе Александра Галина в постановке Александра Лебедева.

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    В основе постановки лежит история о том, как дочь и её муж пытаются устроить личную жизнь своего отца. Они хотят найти ему спутницу, но происходит неразбериха, потенциальные невесты путают время и приходят все одновременно. За смешной и неловкой ситуацией скрывается житейская философия: конфликт между поколениями, поиск себя, принятие других людей и понимание истинных ценностей жизни. Спектакль будет интересен зрителям всех возрастов, включая подростков, так как каждый может оказаться в ситуации, когда приходится принимать решения, касающиеся судьбы своих родителей.

    Режиссёр Александр Лебедев о спектакле: «Пьеса называется «Ретро», и мы с коллегами немного играем в ретро. Действие происходит в 80-е годы ХХ века, мы не переносим его в какую-то другую эпоху, потому что в тексте пьесы много деталей, которые характерны для того времени. Суть не только в конфликте поколений, это само собой подразумевается, главный конфликт происходит между непреходящими человеческими ценностями и ценностями материальными. Мне важно спровоцировать зрителя, заставить его размышлять, призвать к чуткости и эмоциональности. Спектакль — это инструмент, с помощью которого я хочу вести диалог со зрителем о жизни».

    Александр Галин — драматург, киносценарист, режиссёр театра и кино. Его пьеса «Ретро», написанная в 1979 году, с успехом была поставлена во многих известных театрах страны.

    16+

    Арина Хек

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