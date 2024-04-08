От пар-мастера до эвалюатора: в ВТБ назвали самые необычные специальности самозанятых

Чаще всего люди регистрируются в качестве самозанятых, чтобы получать оплату за работу бухгалтеров, строителей, юристов или за аренду квартир. Но есть и более редкие случаи: например, платят за услуги пар-мастера, грумера, эвалюатора и капельдинера, а также за продажу березового сока или муравьиных ферм. Такие данные получили в ВТБ на основе анализа расчетов бизнеса за услуги самозанятых через СБП.
Почти четверть всех переводов от юрлиц самозанятым приходится на строительные и ремонтные работы. Следом идет покупка товаров собственного производства (21%) и аренда недвижимости (7%). Также интересуют компании услуги самозанятых водителей (9%), бухгалтеров и юристов (5%).
Но среди распространенных профессий попадаются и необычные. Например, грумеры — мастера по прическам для животных, пар-мастера — специалисты по банным процедурам, а также эвалюаторы — эксперты по оценке парфюмерных композиций. Есть среди них также садовники, концертмейстеры, диджеи и капельдинеры. Гораздо обычнее на этом фоне выглядят археологические и геодезические работы, а также инженерные изыскания. Ну и «на закуску» — необычные товары, которые приобретал бизнес у самозанятых, среди которых муравьиные фермы и березовый сок.
«Разрешенные для налогового режима виды деятельности позволяют привлекать специалистов для решения самого широкого круга задач и в любом регионе, — отметил Спартак Солонин, руководитель департамента корпоративного цифрового бизнеса — старший вице-президент ВТБ. — В плюсе оказываются все — компании в короткие сроки могут найти нужного профессионала, а у самозанятых есть возможность легально работать сразу с несколькими заказчиками»,
По данным банка, средний чек одного платежа за услуги редких для самозанятых профессий составляет 8 тысяч рублей.
В Федеральной налоговой службе в начале апреля 2024 года сообщили о регистрации 10 млн самозанятых. За время действия специального налогового режима «Налог на профессиональный доход», введенного с 2019 года, граждане задекларировали 3,6 трлн рублей доходов, с которых было уплачено 141 млрд рублей налогов.