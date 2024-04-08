От пар-мастера до эвалюатора: в ВТБ назвали самые необычные специальности самозанятых

Чаще всего люди регистрируются в качестве самозанятых, чтобы получать оплату за работу бухгалтеров, строителей, юристов или за аренду квартир. Но есть и более редкие случаи: например, платят за услуги пар-мастера, грумера, эвалюатора и капельдинера, а также за продажу березового сока или муравьиных ферм. Такие данные получили в ВТБ на основе анализа расчетов бизнеса за услуги самозанятых через СБП.

Почти четверть всех переводов от юрлиц самозанятым приходится на строительные и ремонтные работы. Следом идет покупка товаров собственного производства (21%) и аренда недвижимости (7%). Также интересуют компании услуги самозанятых водителей (9%), бухгалтеров и юристов (5%).