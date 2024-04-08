Продажи элитных квартир в Петербурге в первом квартале выросли в 2,5 раза

За первый квартал 2024 года в Петербурге продали в 2,5 раза больше квартир в классе «элита», чем за тот же период прошлого года. По данным Консалтингового центра «Петербургская Недвижимость», 8 из 10 реализованных элитных квартир находятся в Петроградском районе, 70% на Петровском острове и 30% — на Петроградской стороне.



Около 75% элитного жилья в этот период купили в рассрочку, в то время как в 2023 году эта доля равнялась 58%.



Самый заметный рост цены квадратного метра показал сегмент «делюкс» — на 8,5%, до 969 тысяч рублей за 1 кв. м. В «люксе», как и во всем элитном классе, стоимость метра выросла в среднем на 4% — до 491 и 547 тысяч рублей соответственно.

