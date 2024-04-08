Девелоперы: для строительств школ и садиков целесообразно ввести отдельное кредитование

Строить школы и детские сады в масштабных жилых проектах целесообразнее в рамках отдельных кредитных линий с субсидированным ставками, считают игроки строительного рынка. Как заявил директор по взаимодействию с инвесторами ГК «А101» Анатолий Клинков, поскольку социальный объект не приносит прямых доходов и после сдачи передается городу, низкую ставку для его кредитования могли бы обеспечить госгарантии.



— Сейчас затраты на сцобъекты закладываются в эскроу-кредиты на строительство жилья, — говорит Анатолий Клинков. — То есть банк не видит разницы между деньгами, которые идут на строительство жилых домов, и деньгами на создание школы. Чтобы быстро построить такой объект, девелопер вынужден привлекать значительные кредиты, когда наполнение счетов эскроу только началось. Это заметно увеличивает ставку.

