Девелоперы: для строительств школ и садиков целесообразно ввести отдельное кредитование

Строить школы и детские сады в масштабных жилых проектах целесообразнее в рамках отдельных кредитных линий с субсидированным ставками, считают игроки строительного рынка. Как заявил директор по взаимодействию с инвесторами ГК «А101» Анатолий Клинков, поскольку социальный объект не приносит прямых доходов и после сдачи передается городу, низкую ставку для его кредитования могли бы обеспечить госгарантии.
— Сейчас затраты на сцобъекты закладываются в эскроу-кредиты на строительство жилья, — говорит Анатолий Клинков. — То есть банк не видит разницы между деньгами, которые идут на строительство жилых домов, и деньгами на создание школы. Чтобы быстро построить такой объект, девелопер вынужден привлекать значительные кредиты, когда наполнение счетов эскроу только началось. Это заметно увеличивает ставку.
По его словам, сейчас на создание районной инфраструктуры приходится около трети от общих затрат на строительство, средняя стоимость полностью оснащенной школы в центральном регионе может достигать 2–3 млрд рублей. Для сравнения: на полный комплекс инженерных коммуникаций для жилого района с подключением к магистральным сетям приходится порядка 42%.
Как отметил Клинков, госгарантии в части возвратности эскроу-кредита особенно нужны в регионах, где строительство жилья низкомаржинально, это позволило бы строить школы и сады вместе с первыми домами. Для этого не требуется бюджетных ресурсов, государство лишь предоставляет гарантии банку.