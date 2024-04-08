Потерпевший по делу о разбое в Петербурге получил собственную селезенку в банке как вещдок

Выборгский районный суд зарегистрировал уголовное дело в отношении Дмитрия Усова и Даниила Смирнова. Мужчины обвиняются в разбое с причинением тяжкого вреда здоровью. Пострадавший от их рук житель города потерял в итоге селезенку, однако получил ее в банке в качестве вещдока. Подробности 8 апреля рассказала Дарья Лебедева из объединенной пресс-службы судов Петербурга.



Инцидент произошел в октябре 2023 года. Фигуранты в подъезде дома на улице Жени Егоровой встретились с потерпевшим. Усов отобрал у него телефон и нанес пару ударов по ребрам. После соучастники спустились вниз, а владелец смартфона устремился за ними, чтобы вернуть свое имущество. На улице его снова избили, потерпевший получил разрыв селезенки. Орган был удален и стал вещдоком. Его упаковали в банку и выдали бывшему носителю на ответственное хранение. Под расписку.

