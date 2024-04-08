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    В Дзержинске ФСБ задержала подозреваемого в госизмене. Во время обыска у него дома нашли флаг США

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    Федеральная служба безопасности сообщила 8 апреля о задержании жителя города Дзержинска Нижегородской области, подозреваемого в государственной измене. По данным пресс-службы регионального отделения УФСБ, задержанный находился в контакте с иностранными спецслужбами и обеспечивал их информацией о военной технике, следующей в зону СВО.

    Утверждается, что действия подозреваемого были продиктованы идеологическими побуждениями — во время обыска, помимо различной техники, у него был обнаружен флаг США. Уголовное дело было возбуждено по статье 275 УК РФ — «Государственная измена».

    Задержанный сотрудничает со следствием; проводятся оперативно-следственные мероприятия для выявления возможных соучастников.

    Ранее актер из «Глухаря» Кирилл Канахин получил пожизненный срок за госизмену.

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