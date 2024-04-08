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    Эксперты: для хранения вещей семье из трех человек достаточно 3,5 квадратных метра

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    Семье из трех человек для хранения сезонных вещей достаточно в среднем кладового помещения размером 3,5 кв. м. Таковы данные исследования экспертов ГК «А101».

    — Наш опрос среди семей из трех человек — жителей новостроек показал, что чаще всего они хранят в своих кладовках сезонные вещи, сноуборды или лыжи, детские санки, удочки и снасти, а также гитару, — отметил руководитель направления разработки продукта ГК «А101» в Санкт-Петербурге Булат Мирзаханов. — После того, как мы смоделировали несколько вариантов систем хранения, оказалось, что для такого набора вещей достаточно помещения всего в 3,5 кв. м.

    Также исследование показало, что с каждым новым членом семьи растет потребность в увеличении места для хранения.

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