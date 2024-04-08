Что смотреть на фестивале театра для детей «Арлекин»: «Стивен Хокинг», баллада о Людмиле, спектакль о Второй мировой

«Людмила и Руслан» Фото: zazerkal.spb.ru/ Поделиться Поделиться





С 15 по 24 апреля пройдет XXI Всероссийский фестиваль театрального искусства для детей «Арлекин». Ежегодно фестиваль собирает самые интересные постановки для детей и подростков по всей России. В этом году в программу вошло 18 спектаклей.



16 апреля состоится показ спектакля Кировского театра кукол им. А.Н. Афанасьева «Стивен Хокинг. Мир в ореховой скорлупе» (12+). Алексей Егоров создал мотивирующий и вдохновляющий спектакль по мемуарам известного учёного Стивена Хокинга, который оказался пожизненно прикован к инвалидной коляске, но не потерял волю к жизни.



«Стивен Хокинг. Мир в ореховой скорлупе» Фото: zazerkal.spb.ru/ Поделиться Поделиться





В тот же день Няганский ТЮЗ покажет спектакль Сойжин Жамбаловой «Калечина-Малечина» (14+) — историю о невыросшей девочке, столкнувшейся с трудностями, и о потребности в чуткости взрослых, которая может спасти ребенка, оказавшегося в шаге от катастрофы.



«Калечина-Малечина» Фото: zazerkal.spb.ru/ Поделиться Поделиться





17 апреля Казанский ТЮЗ представит пластическую балладу «Людмила и Руслан» (14+) Радиона Букаева. Театр переворачивает классический сюжет. Мы все знаем, что сделал Руслан, когда у него похитили Людмилу. А что бы сделала Людмила, если бы исчез Руслан? Пускаясь на поиски любимого, Людмила отправляется в путешествие, в котором ей предстоит понять себя и найти свою внутреннюю силу.



«Людмила и Руслан» Фото: zazerkal.spb.ru/ Поделиться Поделиться





22 апреля еще один театр Татарстана, Казанский татарский ТЮЗ, представит спектакль Тимура Кулова «Приключения Рустема» (12+). Петербургским зрителям Тимур Кулов известен по спектаклю «Нос», идущему в ТЮЗе им. А.А. Брянцева. «Приключения Рустема» — это история-притча о прощении и прощании с прошлым. Став невидимкой, мальчик Рустем уходит на фронт, чтобы найти своего отца, ведь только он способен восстановить порядок.



«Приключения Рустема» Фото: zazerkal.spb.ru/ Поделиться Поделиться





23 апреля фестиваль покажет еще один спектакль Сойжин Жамбаловой — «Долгин / Волна» (14+), поставленный в Бурятском академическом театре драмы им. Х. Намсараева. Сюжет спектакля основан на реальных событиях. Ученики старших классов, узнав о событиях Второй мировой войны, поражаются и не могут поверить в то, что обычные жители Германии могли не знать о шокирующих жестоких реалиях войны, развязанной их государством. Тогда учитель истории решает провести социальный эксперимент, чтобы привести школьникам наглядный пример, однако его затея заходит слишком далеко и приобретает бесчеловечный характер.



«Долгин / Волна» Фото: zazerkal.spb.ru/ Поделиться Поделиться





В программе фестиваля много спектаклей из Санкт-Петербурга. Зрители увидят: «Дневник ласточки» (6+), режиссёр Ксения Павлова, Большой театр кукол; «Красный фонарь» (12+), режиссёр Дмитрий Крестьянкин, Театр в Театральном музее; «Принц в корзине» (12+), режиссёр Владислав Тутак, Театральный проект 27; «Руслан и Людмила» (12+), режиссёр Антон Оконешников, Александринский театр; «Эйнштейн. Что нам светит?» (8+), режиссёр Наташа Слащёва, Karlsson Haus; «45» (6+), режиссёры Лариса Афанасьева, Ярослав Митрофанов, Упсала-Цирк; «Крысолов» (12+), режиссёр Дмитрий Крестьянкин, Проект «Театральный дом» Благотворительного фонда «Подари мне крылья»; «Русские классики» (12+), режиссёр Дмитрий Крестьянкин, Проект «Театральный дом» Благотворительного фонда «Подари мне крылья»; «Саша, не бойся» (14+), режиссёр Сергей Азеев, А-театр; «Основные моменты / Зеркало» (12+), режиссер Елена Шифферс, Международный проект «Театр без границ».



Подробности о программе и спектаклях — на сайте фестиваля.

Арина Хек

