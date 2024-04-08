В ГАСУ появится новый курс по девелопменту для студентов-архитекторов

В компании «Ленстройтрест» подготовили курс лекций о девелопменте для студентов Санкт-Петербургского государственного архитектурно-строительного университета (ГАСУ). Курс по архитектуре, строительству и экономике в девелопменте рассчитан на 12 лекций-семинаров.

Как уточняют авторы проекта, на фоне обострившейся конкуренции на строительном рынке возросла важность эффективного сотрудничества архитекторов и застройщиков и понимания всех составляющих девелопмента — и строительство, и экономика, и маркетинг.



Образовательный курс на примере проектов компании расскажет будущим специалистам об этапах жизненного цикла проекта, его экономической и маркетинговой моделях, нюансах реализации, вплоть до организации жизни в квартале после заселения, а также о юридических моментах, создании планировок и интерьеров и многом другом.

