В ГАСУ появится новый курс по девелопменту для студентов-архитекторов

В компании «Ленстройтрест» подготовили курс лекций о девелопменте для студентов Санкт-Петербургского государственного архитектурно-строительного университета (ГАСУ). Курс по архитектуре, строительству и экономике в девелопменте рассчитан на 12 лекций-семинаров.
Как уточняют авторы проекта, на фоне обострившейся конкуренции на строительном рынке возросла важность эффективного сотрудничества архитекторов и застройщиков и понимания всех составляющих девелопмента — и строительство, и экономика, и маркетинг.
Образовательный курс на примере проектов компании расскажет будущим специалистам об этапах жизненного цикла проекта, его экономической и маркетинговой моделях, нюансах реализации, вплоть до организации жизни в квартале после заселения, а также о юридических моментах, создании планировок и интерьеров и многом другом.
— Теоретические знания — это, безусловно, важно, но при устройстве на работу нередко оказывается, что в жизни все немного по-другому, — отмечает директор по маркетингу ГК «Ленстройтрест» Ян Фельдман. — Если молодые кадры будут лучше понимать, чего от них хотят застройщики, проектировщики, финансисты и другие участники девелоперского процесса, то отрасль от этого только выиграет.