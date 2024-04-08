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    GloraX вложит 32 млрд рублей в комплексный проект в Куттузи

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    Компания GloraX приобрела земельный участок площадью 46,5 га в населенном пункте Куттузи Ленинградской области. Здесь в рамках комплексного освоения территории девелопер построит 451 тыс. кв. м недвижимости. Инвестиции в проект составят 32 млрд рублей.

    Помимо 10 очередей жилого комплекса в проекте создадут школу на 852 места и два детских садика в сумме на 550 мест, спортивно-оздоровительный комплекс с бассейном, паркинг и четыре двухполосных улицы длиной около трех километров.

    Как отметил Андрей Биржин, основатель GloraX, новый участок стал самым крупным в портфеле компании на данный момент.

    Старт проекта запланирован на лето 2025 года, а завершение — на октябрь 2035 года.

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