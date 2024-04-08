GloraX вложит 32 млрд рублей в комплексный проект в Куттузи

Компания GloraX приобрела земельный участок площадью 46,5 га в населенном пункте Куттузи Ленинградской области. Здесь в рамках комплексного освоения территории девелопер построит 451 тыс. кв. м недвижимости. Инвестиции в проект составят 32 млрд рублей.



Помимо 10 очередей жилого комплекса в проекте создадут школу на 852 места и два детских садика в сумме на 550 мест, спортивно-оздоровительный комплекс с бассейном, паркинг и четыре двухполосных улицы длиной около трех километров.



Как отметил Андрей Биржин, основатель GloraX, новый участок стал самым крупным в портфеле компании на данный момент.