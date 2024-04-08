Спортсмен-разрядник задержан с поличным в Омске. Он делал «закладки» во время пробежек

В Омске задержан спортсмен-легкоатлет, которого подозревают в торговле наркотиками. Об этом 8 апреля сообщает УМВД России по Омской области. Мужчину поймали с поличным — как рассказали полицейские, спортсмен делал «закладки» с запрещенным прямо во время тренировок по бегу.

«В ходе реализации оперативной информации установили, что 29-летний омич, который имеет различные награды за спортивные достижения, занимается распространением наркотиков. Мужчину оперативники задержали при силовой поддержке бойцов специального назначения «СОБР» Управления Росгвардии по Омской области на ул. 2-й Островской во время пробежки», — сказано в сообщении.

