Спортсмен-разрядник задержан с поличным в Омске. Он делал «закладки» во время пробежек

В Омске задержан спортсмен-легкоатлет, которого подозревают в торговле наркотиками. Об этом 8 апреля сообщает УМВД России по Омской области. Мужчину поймали с поличным — как рассказали полицейские, спортсмен делал «закладки» с запрещенным прямо во время тренировок по бегу.
«В ходе реализации оперативной информации установили, что 29-летний омич, который имеет различные награды за спортивные достижения, занимается распространением наркотиков. Мужчину оперативники задержали при силовой поддержке бойцов специального назначения «СОБР» Управления Росгвардии по Омской области на ул. 2-й Островской во время пробежки», — сказано в сообщении.
Также уточняется, что при личном досмотре у кандидата в мастера спорта по легкой атлетике нашли три свертка с синтетическим наркотиком. А дома у спортсмена — еще 436 граммов наркосинтетики, а также весы и упаковочный материал.
Любопытно, что в соцсетях задержанный активно выступал за здоровый образ жизни.
Возбуждено уголовное дело по факту покушения на сбыт наркотиков в крупном и особо крупном размере группой лиц по предварительному сговору. По этой статье предусмотрено наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.
Сейчас мужчине доступен только бег на месте. Куйбышевский районный суд Омска избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу.