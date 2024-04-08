На Благодатной пассажирский автобус сбил девушку. ДТП попало на видео

Девушка угодила в аварию в Московском районе Петербурга, отступив от пешеходного перехода. Видео оказалось в распоряжении «Фонтанки» 8 апреля.
ДТП произошло на пересечении Благодатной улицы и Новоизмайловского проспекта незадолго до девяти часов утра. Судя по кадрам, пешеходы переходили дорогу на зелёный, но не все шли по «зебре». В числе отступивших была девушка — её сбил повернувший автобус.
«Фонтанка.ру»
Как сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, пострадавшей 20 лет. По предварительным данным, обошлось без тяжёлых травм, медикам предстоит выяснить, получила ли девушка сотрясение мозга.