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    На Благодатной пассажирский автобус сбил девушку. ДТП попало на видео

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    Девушка угодила в аварию в Московском районе Петербурга, отступив от пешеходного перехода. Видео оказалось в распоряжении «Фонтанки» 8 апреля.

    ДТП произошло на пересечении Благодатной улицы и Новоизмайловского проспекта незадолго до девяти часов утра. Судя по кадрам, пешеходы переходили дорогу на зелёный, но не все шли по «зебре». В числе отступивших была девушка — её сбил повернувший автобус.

    «Фонтанка.ру»

    Как сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, пострадавшей 20 лет. По предварительным данным, обошлось без тяжёлых травм, медикам предстоит выяснить, получила ли девушка сотрясение мозга.

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