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    Въезд из Петербурга в Бугры расширят до четырех полос

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    5 комментариев
    Фото: Dorogi_lo
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    Экспертиза одобрила проект реконструкции въезда из Петербурга в поселок Бугры Всеволожского района Ленинградской области. Об этом 8 апреля сообщает дорожный комитет Ленобласти.

    Речь идет о примыкании Шоссейной улицы к 1-му Верхнему переулку с выходом к проспекту Культуры. По проекту, дорога вместо двухполосной станет четырехполосной с разделительной посередине. Также предусмотрены велодорожка с тротуаром до поворота на Мурино, новые остановки и освещение. Фонари установят на всем километровом участке, включая проезд под КАД.

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    Вместо канав в планах построить современные локальные очистные сооружения закрытого типа. «Это которые с колодцами, куда потечет грязная вода для очистки», — отметили в группе Dorogi_lo.

    Фото: Dorogi_lo

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    ПетербургЛенинградская областьРеконструкция дорог
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