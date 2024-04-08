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    «Лада» превратилась в месиво из металла после ДТП в Гатчине. Водитель погиб

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    Мужчина погиб в результате жёсткой аварии в Гатчинском районе Ленинградской области. Его искорёженный автомобиль 8 апреля показал полицейский главк.

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    Водитель ВАЗ 2114 не справился с управлением на улице Чкалова, 1, в Гатчине накануне в восьмом часу вечера. Автомобиль съехал с дороги и столкнулся с деревом. Как сообщили в ГУ МЧС по Ленобласти, его пришлось деблокировать из машины.

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    Травмы, полученные 42-летним жителем Гатчины, оказались несовместимы с жизнью. Он умер на месте.

    «По данному факту полицией проводится проверка, устанавливаются обстоятельства произошедшего», — сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

    Фото: Петербургская полиция
    Фото: Петербургская полиция

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