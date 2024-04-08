    Сейчас

    +9˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +9˚C

    Небольшая облачность, Без осадков

    Ощущается как 6

    4 м/с, зап

    757мм

    83%

    Подробнее

    Пробки

    6/10

    usd92.42eur100.13

    Автобус с иностранцами опрокинулся под Самарой, есть погибшие. Водитель резко вошёл в поворот

    1258
    2 комментария

    Два человека погибли и десять попали в больницу после ДТП с автобусом в Самарской области.

    ПоделитьсяПоделиться

    Как сообщает региональная ГИБДД, 8 апреля около часа ночи на 26-м километре автодороги Урал — Муханово опрокинулся в кювет автобус «Скания». По предварительной версии, водитель на повороте выбрал скорость, не обеспечивающую безопасность движения. Погибшие и пострадавшие — пассажиры автобуса. Автобус зарегистрирован в Казахстане, он вез граждан Узбекистана из Чимкента в Нижний Новгород.

    «На месте происшествия работают следственно-оперативная группа, руководство областной Госавтоинспекции и территориального управления МВД РФ», — отмечается в сообщении.

    По данным источника ТАСС, в автобусе находились 66 человек, погибли двое, 15 госпитализированы.

    СУ СК по Самарской области организовало доследственную проверку по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, при организации перевозки людей в автобусе.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ДТПСамарская областьДТП с автобусом
    ЛАЙК2
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ3

    Комментарии 2

    Гость08 Апр 2024 в 08:06
    Жаль людей.
    +0−1
    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    2
    close