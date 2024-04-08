Автобус с иностранцами опрокинулся под Самарой, есть погибшие. Водитель резко вошёл в поворот

Два человека погибли и десять попали в больницу после ДТП с автобусом в Самарской области.
Как сообщает региональная ГИБДД, 8 апреля около часа ночи на 26-м километре автодороги Урал — Муханово опрокинулся в кювет автобус «Скания». По предварительной версии, водитель на повороте выбрал скорость, не обеспечивающую безопасность движения. Погибшие и пострадавшие — пассажиры автобуса. Автобус зарегистрирован в Казахстане, он вез граждан Узбекистана из Чимкента в Нижний Новгород.
«На месте происшествия работают следственно-оперативная группа, руководство областной Госавтоинспекции и территориального управления МВД РФ», — отмечается в сообщении.
По данным источника ТАСС, в автобусе находились
СУ СК по Самарской области организовало доследственную проверку по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, при организации перевозки людей в автобусе.