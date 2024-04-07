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    Россию не пускают на Международный геологический конгресс. Ученых допустят только при отказе от принадлежности к своей стране

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    Организаторы Международного геологического конгресса (IGC) поставили условие ученым из РФ — их участие возможно только при условии изменения «russian affiliation», то есть отказа от упоминания, что участник — представитель России. Письмо в своем телеграм-канале 7 апреля опубликовал известный ученый-химик Артем Оганов.

    «Мы убедительно просим вас изменить свою российскую аффилиацию на аффилиацию другой страны до 7 апреля 2024 года (UTC+9), если возможно. В противном случае мы не сможем принять тезисы из России в период рассмотрения на следующей неделе в соответствии с политикой IUGS (Международного союза геологических наук — прим. ред.)», — цитирует ученый текст письма.

    Ученый отказался от участия в конгрессе и назвал происходящее дискриминацией.

    Аналогичное письмо (есть в распоряжении редакции) получили и петербургские ученые Института геологии и геохронологии докембрия РАН. Заявку на участие в конгрессе, который должен состояться в Южной Корее в конце августа 2024 года, работники Института подали еще в январе, и отправили тезисы. Однако 5 апреля получили запрос на изменение аффилиации.

    Как указал в своем письме президент IUGS, профессор Джон Ладден, в связи с событиями на Украине Международный союз геологических наук по инициативе отдельных правительств и научных организаций «прекращает активное вовлечение ученых из российских институтов в группы и мероприятия IUGS». В том числе, это означает и отзыв предложения о проведении Международного геологического конгресса в Петербурге в 2028 году. Там же говорится, что заявление было согласовано руководителем IUGS в Париже 18 марта 2022 года.

    Международный геологический конгресс — высший всемирный съезд геологов, который с 1878 года проводится в разных странах. Конгресс организует Международный союз геологических наук (IUGS) и проводится раз в четыре года.

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