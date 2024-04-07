Россию не пускают на Международный геологический конгресс. Ученых допустят только при отказе от принадлежности к своей стране

Организаторы Международного геологического конгресса (IGC) поставили условие ученым из РФ — их участие возможно только при условии изменения «russian affiliation», то есть отказа от упоминания, что участник — представитель России. Письмо в своем телеграм-канале 7 апреля опубликовал известный ученый-химик Артем Оганов.



«Мы убедительно просим вас изменить свою российскую аффилиацию на аффилиацию другой страны до 7 апреля 2024 года (UTC+9), если возможно. В противном случае мы не сможем принять тезисы из России в период рассмотрения на следующей неделе в соответствии с политикой IUGS (Международного союза геологических наук — прим. ред.)», — цитирует ученый текст письма.

