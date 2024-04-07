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    Дирекции РЖД грозит проверка после смерти рабочего из-за возгорания подъемника в Металлострое

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    Северо-Западная транспортная прокуратура организовала проверку в связи с гибелью рабочего на территории депо в Петербурге. Об этом сообщает пресс-служба ведомства 7 апреля.

    Фото: Северо-Западная транспортная прокуратура
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    Транспортная прокуратура проверит соблюдение требований безопасности на объектах Северо-Западной дирекции скоростного сообщения РЖД и ООО «ВСМ-Сервис», а также даст оценку действиям ответственных лиц. Кроме того, Санкт-Петербургская транспортная прокуратура проводит проверку исполнения законодательства об охране труда.

    Самоходный коленчатый подъемник загорелся в поселке Металлострой днем 7 апреля. Возгорание ликвидировали всего за полчаса, однако оператор, который управлял подъемником, погиб.

    Фото: Северо-Западная транспортная прокуратура

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    Комментарии 1

    Гость07 Апр 2024 в 20:42
    РЖД не принадлежит государству Российскому.
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