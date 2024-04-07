Дирекции РЖД грозит проверка после смерти рабочего из-за возгорания подъемника в Металлострое

Северо-Западная транспортная прокуратура организовала проверку в связи с гибелью рабочего на территории депо в Петербурге. Об этом сообщает пресс-служба ведомства 7 апреля.
Транспортная прокуратура проверит соблюдение требований безопасности на объектах Северо-Западной дирекции скоростного сообщения РЖД и ООО «ВСМ-Сервис», а также даст оценку действиям ответственных лиц. Кроме того, Санкт-Петербургская транспортная прокуратура проводит проверку исполнения законодательства об охране труда.
Самоходный коленчатый подъемник загорелся в поселке Металлострой днем 7 апреля. Возгорание ликвидировали всего за полчаса, однако оператор, который управлял подъемником, погиб.