«Я по сути прав, я перед Богом прав». Чиновник Ленобласти оказался в отделе полиции после бурного мальчишника

В хулиганскую историю попал исполняющий обязанности главы администрации Юкковского сельского поселения Ленобласти Максим Белов. Он пытался помешать полиции забрать товарища с празднования, а в итоге сам оказался в отделе полиции.

Как сообщает издание 47news, в ночь с 6 на 7 апреля в ресторане Del Mar на Туристской улице в Петербурге проходил мальчишник. В какой-то момент началась потасовка, на место вызвали полицию. По данным паблика «Дорожный инспектор», когда участников драки стали выводить, неизвестный перегородил путь сотрудникам и попытался помешать им забрать друга, не скупясь в выражениях.



Дебоширом оказался 37-летний исполняющий обязанности главы администрации Юкковского сельского поселения Максим Белов. В соцсетях опубликовали видео из отдела полиции, где Белов эмоционально высказывает свое отношение к происходящему.

«Ко мне люди звонят с проблемами, я им добро делаю. <...> Я напал на кого-то? Я? На меня посмотри — я напал на кого-то?» — разводит руками мужчина.

Товарищ за кадром пытается вразумить главу администрации, однако Белов от советов отмахивается.

«Да мне непринципиально. Лишайте меня должности, мне [всё равно]. <...> Я за людей, которые мне звонят. Я в бюджете каждую копейку трачу на людей. А те, которые приходят, пытаются [своровать]. А я [не крал] никогда в своей жизни. Я за свою каждую копейку отчитаюсь, и мне не стыдно. <...> Я по сути прав, понимаешь? Я перед Богом прав, я крещеный», — продолжает свою тираду Белов.

По данным 47news, на Белова составили протокол о мелком хулиганстве. Журналисты связались с чиновником, и он пообещал ответить на вопросы позже, но больше на связь не выходил.

