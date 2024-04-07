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    «Я по сути прав, я перед Богом прав». Чиновник Ленобласти оказался в отделе полиции после бурного мальчишника

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    В хулиганскую историю попал исполняющий обязанности главы администрации Юкковского сельского поселения Ленобласти Максим Белов. Он пытался помешать полиции забрать товарища с празднования, а в итоге сам оказался в отделе полиции.

    Как сообщает издание 47news, в ночь с 6 на 7 апреля в ресторане Del Mar на Туристской улице в Петербурге проходил мальчишник. В какой-то момент началась потасовка, на место вызвали полицию. По данным паблика «Дорожный инспектор», когда участников драки стали выводить, неизвестный перегородил путь сотрудникам и попытался помешать им забрать друга, не скупясь в выражениях.

    Дебоширом оказался 37-летний исполняющий обязанности главы администрации Юкковского сельского поселения Максим Белов. В соцсетях опубликовали видео из отдела полиции, где Белов эмоционально высказывает свое отношение к происходящему.

    Дорожный инспектор

    «Ко мне люди звонят с проблемами, я им добро делаю. <...> Я напал на кого-то? Я? На меня посмотри — я напал на кого-то?» — разводит руками мужчина.

    Товарищ за кадром пытается вразумить главу администрации, однако Белов от советов отмахивается.

    «Да мне непринципиально. Лишайте меня должности, мне [всё равно]. <...> Я за людей, которые мне звонят. Я в бюджете каждую копейку трачу на людей. А те, которые приходят, пытаются [своровать]. А я [не крал] никогда в своей жизни. Я за свою каждую копейку отчитаюсь, и мне не стыдно. <...> Я по сути прав, понимаешь? Я перед Богом прав, я крещеный», — продолжает свою тираду Белов.

    Дорожный инспектор

    По данным 47news, на Белова составили протокол о мелком хулиганстве. Журналисты связались с чиновником, и он пообещал ответить на вопросы позже, но больше на связь не выходил.

    На должность и. о. главы Юкковского сельского поселения Белов был назначен в октябре прошлого года. Как отмечает 47news, Юкки считается местом, похожим на подмосковную Рублевку, там самые дорогие земли в пригородной черте Петербурга, а среди жителей — статусные чиновники и бизнесмены.

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    Комментарии 14

    lexandr_5e4ce78957e8407 Апр 2024 в 21:20
    Прочитал сначала " беглов" , потом присмотрелся - " Белов" , кто ошибся - не пойму
    +0−0
    Гость07 Апр 2024 в 21:00
    По-моему, Максим Юрьевич просто зайчик. Понять и простить!
    +0−0
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