Играют роли на брифингах, ловят голубей. В Мексике живущим в Национальном дворце котам дали пожизненное обеспечение

В Национальном дворце в Мексике живут 19 котов, теперь им предоставлено пожизненное обеспечение. Хвостатые обитатели имеют абсолютную свободу: они бродят по дворцовым садам, выслеживают голубей и играют самих себя во время брифингов для прессы.



«У них есть доступ ко всем частям дворца, поэтому они приходят на встречи, интервью и бродят перед камерой», — цитирует 7 апреля Associated Press дворцового ветеринара Хесуса Ариаса.



Как отмечает AP, президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор занес их в список «живых постоянных активов». Таким образом, коты стали первыми животными в стране, получившими это звание. Оно означает, что казначейство будет обязано кормить и заботиться о них всю оставшуюся жизнь даже после того, как нынешний президент покинет свой пост.

