Играют роли на брифингах, ловят голубей. В Мексике живущим в Национальном дворце котам дали пожизненное обеспечение

В Национальном дворце в Мексике живут 19 котов, теперь им предоставлено пожизненное обеспечение. Хвостатые обитатели имеют абсолютную свободу: они бродят по дворцовым садам, выслеживают голубей и играют самих себя во время брифингов для прессы.
«У них есть доступ ко всем частям дворца, поэтому они приходят на встречи, интервью и бродят перед камерой», — цитирует 7 апреля Associated Press дворцового ветеринара Хесуса Ариаса.
Как отмечает AP, президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор занес их в список «живых постоянных активов». Таким образом, коты стали первыми животными в стране, получившими это звание. Оно означает, что казначейство будет обязано кормить и заботиться о них всю оставшуюся жизнь даже после того, как нынешний президент покинет свой пост.
Когда точно появились коты в Национальном дворце, никто не помнит. Хотя официально в данный момент на его территории насчитывают 19 особей, многие полагают, что их численность может варьироваться.
Одним из самых знаменитых обитателей дворца был уже умерший кот Зевс. Он прославился после того, как вышел на утренний брифинг президента и отказался уходить, позируя перед камерами. В результате кота пришлось унести на руках сотрудникам дворца. Зевс стал настолько известен, что кормить его начали все приходящие. В результате правительству пришлось специально просить репортеров перестать подкармливать кота, который «очень толстел».
AP добавляет, что коты отказались прокомментировать свой новый статус.