Петербурженку задержали у Вечного огня. Она возложила гвоздики, перевязанные лентой с пацифистской надписью

По предварительным данным, жительницу задержали накануне днем. Она позиционирует себя как участница движения жен мобилизованных «Путь домой». На зеленой ленточке, которой женщина перевязала цветы, помимо пацифистской надписи, было написано «демобилизация». При этом лозунгов петербурженка не выкрикивала и плакатов при себе не имела.

51-летнюю жительницу Петербурга задержали у Вечного огня на Марсовом поле. Как стало известно «Фонтанке» 7 апреля, женщина возложила гвоздики, перевязанные лентой с пацифистской надписью.

По данным «Фонтанки», правоохранители установили, что у женщины нет родственников, участвующих в СВО, а зеленая лента, которой были перевязаны цветы, является символом протеста и дискредитации армии России.

