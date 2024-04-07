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    Петербурженку задержали у Вечного огня. Она возложила гвоздики, перевязанные лентой с пацифистской надписью

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    118 комментариев

    51-летнюю жительницу Петербурга задержали у Вечного огня на Марсовом поле. Как стало известно «Фонтанке» 7 апреля, женщина возложила гвоздики, перевязанные лентой с пацифистской надписью.

    По предварительным данным, жительницу задержали накануне днем. Она позиционирует себя как участница движения жен мобилизованных «Путь домой». На зеленой ленточке, которой женщина перевязала цветы, помимо пацифистской надписи, было написано «демобилизация». При этом лозунгов петербурженка не выкрикивала и плакатов при себе не имела.

    По данным «Фонтанки», правоохранители установили, что у женщины нет родственников, участвующих в СВО, а зеленая лента, которой были перевязаны цветы, является символом протеста и дискредитации армии России.

    Женщину доставили в отдел полиции, где на нее составили протокол о публичной дискредитации ВС РФ (статья 20.3.3 КоАП РФ). Известно, что в 2021 году задержанная участвовала в митинге.

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    Задержание
    ЛАЙК8
    СМЕХ4
    УДИВЛЕНИЕ6
    ГНЕВ83
    ПЕЧАЛЬ11

    Комментарии 118

    Гость07 Апр 2024 в 15:37
    За пацифизм в тюрьму ...
    +1−0
    Гость07 Апр 2024 в 15:35
    Коментарии остановили? Ждут, чтоб собралась сотня, и потом сразу добавить? :)
    +2−0
    Гость07 Апр 2024 в 15:33
    1234
    +1−0
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