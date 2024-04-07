Петербурженку задержали у Вечного огня. Она возложила гвоздики, перевязанные лентой с пацифистской надписью

По предварительным данным, жительницу задержали накануне днем. Она позиционирует себя как участница движения жен мобилизованных «Путь домой». На зеленой ленточке, которой женщина перевязала цветы, помимо пацифистской надписи, было написано «демобилизация». При этом лозунгов петербурженка не выкрикивала и плакатов при себе не имела.
По данным «Фонтанки», правоохранители установили, что у женщины нет родственников, участвующих в СВО, а зеленая лента, которой были перевязаны цветы, является символом протеста и дискредитации армии России.
Женщину доставили в отдел полиции, где на нее составили протокол о публичной дискредитации