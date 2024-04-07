Куренков: паводок в Оренбуржье отнесен к ЧС федерального характера. Что происходит в регионе, который топит вода

В Оренбургской области из-за паводка прорывало участок дамбы — из-за этого уходит под воду Орск. Город принял на себя основной удар стихии, готовятся к приходу воды и в Оренбурге. Всего в регионе подтоплены больше шести тысяч домов и эвакуировано больше четырех тысяч людей. На место ЧС вылетел глава МЧС РФ Александр Куренков. В этой хронике — все подробности. ЧП.
Хоккеисты юношеской команды «Хризотил-07» из Асбеста оказались в зоне подтопления в Орске. Из-за прорыва дамбы игру с местным «Зенитом» пришлось отменить. E1.RU поговорил с главным тренером команды Вячеславом Лебедкиным.
По его словам, команда приехала на соревнования в ночь с пятницы на субботу. Один матч успели отыграть, второй должен был состояться сегодня, но из-за паводка его отменили.
— Там две реки, и дамбу уже в двух местах прорвало. Шлюзы у них на полную открыты, сброс воды идет большой, она, говорят, поднимается. Мы вблизи этого не видели. Когда приехали, всё еще было нормально. Правда, нас уже в объезд везли, а на следующий день сказали, что вот эта объездная дорога уже полностью затоплена. Я видел, как эвакуируют людей на специальном транспорте, на лодках «Амфибия», — рассказал Вячеслав Лебедкин.
Для жителей Орска и Оренбурга появился специальный чат в Telegram, в котором можно помочь пострадавшим или попросить о помощи.
Помощь предлагают разную — от воды до мебели. Многие помогают искать пропавших животных или организуют перевозку.
Обеспечение безопасности на железной дороге взято под особый контроль. Об этом сообщили в Уральской транспортной прокуратуре.
— С представителями ОАО «РЖД» осуществлены выезды в наиболее уязвимые участки железной дороги (мост на 324 км перегона Никель-Орск, район ст. Ущелье), в ходе которых проверено состояние земляного полотна пути, дана оценка технической готовности объектов к паводку. Проконтролирована эвакуация персонала и пациентов ЧУЗ «РЖД-Медицина» города Орска, — говорится в сообщении.
Мониторинг и контроль осуществляется вплоть до нормализации обстановки и отмены режима ЧС. В районе села Желтого осуществляются специальные контрольно-надзорные мероприятия.
В «Яндекс.Картах» появились метки, где находится ближайший ПВР.
В Оренбургской области введен режим ЧС федерального характера, сообщает Урал56.RU со ссылкой на главу МЧС России. ТАСС пишет, что ситуацию с наводнением в городе Орске он охарактеризовал как критическую.
— Паводок в Оренбургской области отнесен к чрезвычайной ситуации федерального характера, — заявил глава МЧС России Александр Куренков.
Губернатор Денис Паслер сообщил, что Орск принял основной, первый удар стихии, но подтопления фиксируются по всему руслу реки Урал, включая Челябинскую область, Башкирию, приводит его слова ТАСС.
Паводковая ситуация в Оренбурге остается сложной, сообщает правительство региона.
— Вода прибывает, и по прогнозам в ближайшие дни ее уровень будет расти. В районах, которые находятся в зоне подтопления в пойме Урала и Сакмары, продолжатся отключения электроэнергии для обеспечения безопасности. Жителям домовладений, которые попадают в зону подтопления, необходимо эвакуироваться в пункты временного размещения или к родственникам, — уточняет пресс-служба.
По словам главы города Сергея Салмина, «Росводоканал Оренбург» сейчас работает в режиме паводка, поэтому вода из крана будет с запахом — в нее добавляют хлор.
— Вода в кране — питьевая, соответствует всем санитарным требованиям, перед употреблением ее необходимо кипятить, — отметили в правительстве.
Качество воды контролируется специалистами центральной аналитической лаборатории предприятия. Пробы берут круглосуточно и на источнике, и на насосных станциях, и из крана.
Жительница Орска Наталья рассказала MSK1.RU о ситуации в городе — ее знакомых уже эвакуировали из Орска.
— Уровень воды достиг 11 метров. Это сложно себе представить. А дамба рассчитана на четыре или на пять метров. Прорвало ее уже в трех местах, но даже если бы сейчас починили, это бы не помогло. Я считаю, что это не повод в такой сложной ситуации спрашивать: «Как ты себя чувствуешь?», какие-то вопросы задавать. Люди сейчас спасают, что могут. <...> Они оставляют свои квартиры и имущество, понимая, что всему конец, — добавила Наталья.
Все школы в Орске переведены на дистант из-за паводка, сообщает Оренбургский городовой со ссылкой на местные власти.
Орск — вид с коптера
Ruptly
Из-за аномального паводка во избежание экологических рисков и в целях соблюдения техники безопасности, связанной, в первую очередь, с безопасностью труда на производстве, работа Орского нефтеперерабатывающего завода временно приостановлена, сообщает пресс-служба предприятия.
В регионе работает круглосуточный call-центр по ЧС: информацию по всем вопросам, связанным с паводковой ситуацией, можно узнать, позвонив по короткому номеру 122.