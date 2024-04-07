Куренков: паводок в Оренбуржье отнесен к ЧС федерального характера. Что происходит в регионе, который топит вода

Хоккеисты юношеской команды «Хризотил-07» из Асбеста оказались в зоне подтопления в Орске. Из-за прорыва дамбы игру с местным «Зенитом» пришлось отменить. E1.RU поговорил с главным тренером команды Вячеславом Лебедкиным.



По его словам, команда приехала на соревнования в ночь с пятницы на субботу. Один матч успели отыграть, второй должен был состояться сегодня, но из-за паводка его отменили.

— Там две реки, и дамбу уже в двух местах прорвало. Шлюзы у них на полную открыты, сброс воды идет большой, она, говорят, поднимается. Мы вблизи этого не видели. Когда приехали, всё еще было нормально. Правда, нас уже в объезд везли, а на следующий день сказали, что вот эта объездная дорога уже полностью затоплена. Я видел, как эвакуируют людей на специальном транспорте, на лодках «Амфибия», — рассказал Вячеслав Лебедкин.

