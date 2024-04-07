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    Куренков: паводок в Оренбуржье отнесен к ЧС федерального характера. Что происходит в регионе, который топит вода

    В онлайне рассказываем, как эвакуируют людей и животных в Орске и к чему готовиться Оренбургу

    99
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    В Оренбургской области из-за паводка прорывало участок дамбы — из-за этого уходит под воду Орск. Город принял на себя основной удар стихии, готовятся к приходу воды и в Оренбурге. Всего в регионе подтоплены больше шести тысяч домов и эвакуировано больше четырех тысяч людей. На место ЧС вылетел глава МЧС РФ Александр Куренков. В этой хронике — все подробности. ЧП.

    Как изменился на 7 апреля уровень воды в реках Оренбуржья
    Как изменился на 7 апреля уровень воды в реках ОренбуржьяГородские порталы
    Фото: ПАО «Орскнефтеоргсинтез»
    Позвонить можно круглосуточно и бесплатно
    Позвонить можно круглосуточно и бесплатноФото: Наталья Лапцевич
    Поток машин по дамбе
    Поток машин по дамбеФото: Наталья Лапцевич
    По дамбе парень проезжает на велосипеде из Старого города, где уже затоплены дома
    По дамбе парень проезжает на велосипеде из Старого города, где уже затоплены домаФото: Наталья Лапцевич
    Отец с дочками надеется, что его дом не пострадает
    Отец с дочками надеется, что его дом не пострадаетФото: Наталья Лапцевич
    В городе дежурят больше 700 полицейских
    В городе дежурят больше 700 полицейскихФото: Наталья Лапцевич
    Лодки — главный транспорт в затопленном городе
    Лодки — главный транспорт в затопленном городеФото: Наталья Лапцевич
    Животным сейчас не легче, хозяев просят отпускать своих псов с цепи
    Животным сейчас не легче, хозяев просят отпускать своих псов с цепиФото: Наталья Лапцевич
    Вода топит дворы многоэтажек
    Вода топит дворы многоэтажекФото: Наталья Лапцевич
    Сапог будет мало
    Сапог будет малоФото: Наталья Лапцевич
    Жители помогают друг другу кто чем может
    Жители помогают друг другу кто чем можетФото: Наталья Лапцевич
    Фото: Наталья Лапцевич
    Фото: Наталья Лапцевич
    Фото: Наталья Лапцевич
    Фото: Наталья Лапцевич
    Фото: Наталья Лапцевич
    Фото: Наталья Лапцевич
    Городские порталы
    Глава рассказал, что для животных создали центр помощи — там работают волонтеры
    Глава рассказал, что для животных создали центр помощи — там работают волонтерыФото: «Настоящий Козупица» / T.me
    В ближайшее время епархия передаст еще 50 продуктовых наборов пострадавшим от паводка людям
    В ближайшее время епархия передаст еще 50 продуктовых наборов пострадавшим от паводка людямФото: Синодальный отдел по благотворительности Русской Православной Церкви
    Фото: Урал56.RU
    Инфографика: Алена Кисель
    Фото: Людмила Орлова 
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    Хоккеисты юношеской команды «Хризотил-07» из Асбеста оказались в зоне подтопления в Орске. Из-за прорыва дамбы игру с местным «Зенитом» пришлось отменить. E1.RU поговорил с главным тренером команды Вячеславом Лебедкиным.

    По его словам, команда приехала на соревнования в ночь с пятницы на субботу. Один матч успели отыграть, второй должен был состояться сегодня, но из-за паводка его отменили.

    — Там две реки, и дамбу уже в двух местах прорвало. Шлюзы у них на полную открыты, сброс воды идет большой, она, говорят, поднимается. Мы вблизи этого не видели. Когда приехали, всё еще было нормально. Правда, нас уже в объезд везли, а на следующий день сказали, что вот эта объездная дорога уже полностью затоплена. Я видел, как эвакуируют людей на специальном транспорте, на лодках «Амфибия», — рассказал Вячеслав Лебедкин.

    Как изменился на 7 апреля уровень воды в реках Оренбуржья
    Как изменился на 7 апреля уровень воды в реках ОренбуржьяГородские порталы
    Фото: ПАО «Орскнефтеоргсинтез»
    Позвонить можно круглосуточно и бесплатно
    Позвонить можно круглосуточно и бесплатноФото: Наталья Лапцевич
    Поток машин по дамбе
    Поток машин по дамбеФото: Наталья Лапцевич
    По дамбе парень проезжает на велосипеде из Старого города, где уже затоплены дома
    По дамбе парень проезжает на велосипеде из Старого города, где уже затоплены домаФото: Наталья Лапцевич
    Отец с дочками надеется, что его дом не пострадает
    Отец с дочками надеется, что его дом не пострадаетФото: Наталья Лапцевич
    В городе дежурят больше 700 полицейских
    В городе дежурят больше 700 полицейскихФото: Наталья Лапцевич
    Лодки — главный транспорт в затопленном городе
    Лодки — главный транспорт в затопленном городеФото: Наталья Лапцевич
    Животным сейчас не легче, хозяев просят отпускать своих псов с цепи
    Животным сейчас не легче, хозяев просят отпускать своих псов с цепиФото: Наталья Лапцевич
    Вода топит дворы многоэтажек
    Вода топит дворы многоэтажекФото: Наталья Лапцевич
    Сапог будет мало
    Сапог будет малоФото: Наталья Лапцевич
    Жители помогают друг другу кто чем может
    Жители помогают друг другу кто чем можетФото: Наталья Лапцевич
    Фото: Наталья Лапцевич
    Фото: Наталья Лапцевич
    Фото: Наталья Лапцевич
    Фото: Наталья Лапцевич
    Фото: Наталья Лапцевич
    Фото: Наталья Лапцевич
    Городские порталы
    Глава рассказал, что для животных создали центр помощи — там работают волонтеры
    Глава рассказал, что для животных создали центр помощи — там работают волонтерыФото: «Настоящий Козупица» / T.me
    В ближайшее время епархия передаст еще 50 продуктовых наборов пострадавшим от паводка людям
    В ближайшее время епархия передаст еще 50 продуктовых наборов пострадавшим от паводка людямФото: Синодальный отдел по благотворительности Русской Православной Церкви
    Фото: Урал56.RU
    Инфографика: Алена Кисель
    Фото: Людмила Орлова 
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    Для жителей Орска и Оренбурга появился специальный чат в Telegram, в котором можно помочь пострадавшим или попросить о помощи.

    Помощь предлагают разную — от воды до мебели. Многие помогают искать пропавших животных или организуют перевозку.

    Как изменился на 7 апреля уровень воды в реках Оренбуржья
    Как изменился на 7 апреля уровень воды в реках ОренбуржьяГородские порталы
    Фото: ПАО «Орскнефтеоргсинтез»
    Позвонить можно круглосуточно и бесплатно
    Позвонить можно круглосуточно и бесплатноФото: Наталья Лапцевич
    Поток машин по дамбе
    Поток машин по дамбеФото: Наталья Лапцевич
    По дамбе парень проезжает на велосипеде из Старого города, где уже затоплены дома
    По дамбе парень проезжает на велосипеде из Старого города, где уже затоплены домаФото: Наталья Лапцевич
    Отец с дочками надеется, что его дом не пострадает
    Отец с дочками надеется, что его дом не пострадаетФото: Наталья Лапцевич
    В городе дежурят больше 700 полицейских
    В городе дежурят больше 700 полицейскихФото: Наталья Лапцевич
    Лодки — главный транспорт в затопленном городе
    Лодки — главный транспорт в затопленном городеФото: Наталья Лапцевич
    Животным сейчас не легче, хозяев просят отпускать своих псов с цепи
    Животным сейчас не легче, хозяев просят отпускать своих псов с цепиФото: Наталья Лапцевич
    Вода топит дворы многоэтажек
    Вода топит дворы многоэтажекФото: Наталья Лапцевич
    Сапог будет мало
    Сапог будет малоФото: Наталья Лапцевич
    Жители помогают друг другу кто чем может
    Жители помогают друг другу кто чем можетФото: Наталья Лапцевич
    Фото: Наталья Лапцевич
    Фото: Наталья Лапцевич
    Фото: Наталья Лапцевич
    Фото: Наталья Лапцевич
    Фото: Наталья Лапцевич
    Фото: Наталья Лапцевич
    Городские порталы
    Глава рассказал, что для животных создали центр помощи — там работают волонтеры
    Глава рассказал, что для животных создали центр помощи — там работают волонтерыФото: «Настоящий Козупица» / T.me
    В ближайшее время епархия передаст еще 50 продуктовых наборов пострадавшим от паводка людям
    В ближайшее время епархия передаст еще 50 продуктовых наборов пострадавшим от паводка людямФото: Синодальный отдел по благотворительности Русской Православной Церкви
    Фото: Урал56.RU
    Инфографика: Алена Кисель
    Фото: Людмила Орлова 
    ПоделитьсяПоделиться

    Обеспечение безопасности на железной дороге взято под особый контроль. Об этом сообщили в Уральской транспортной прокуратуре.

    — С представителями ОАО «РЖД» осуществлены выезды в наиболее уязвимые участки железной дороги (мост на 324 км перегона Никель-Орск, район ст. Ущелье), в ходе которых проверено состояние земляного полотна пути, дана оценка технической готовности объектов к паводку. Проконтролирована эвакуация персонала и пациентов ЧУЗ «РЖД-Медицина» города Орска, — говорится в сообщении.

    Мониторинг и контроль осуществляется вплоть до нормализации обстановки и отмены режима ЧС. В районе села Желтого осуществляются специальные контрольно-надзорные мероприятия.

    Как изменился на 7 апреля уровень воды в реках Оренбуржья
    Как изменился на 7 апреля уровень воды в реках ОренбуржьяГородские порталы
    Фото: ПАО «Орскнефтеоргсинтез»
    Позвонить можно круглосуточно и бесплатно
    Позвонить можно круглосуточно и бесплатноФото: Наталья Лапцевич
    Поток машин по дамбе
    Поток машин по дамбеФото: Наталья Лапцевич
    По дамбе парень проезжает на велосипеде из Старого города, где уже затоплены дома
    По дамбе парень проезжает на велосипеде из Старого города, где уже затоплены домаФото: Наталья Лапцевич
    Отец с дочками надеется, что его дом не пострадает
    Отец с дочками надеется, что его дом не пострадаетФото: Наталья Лапцевич
    В городе дежурят больше 700 полицейских
    В городе дежурят больше 700 полицейскихФото: Наталья Лапцевич
    Лодки — главный транспорт в затопленном городе
    Лодки — главный транспорт в затопленном городеФото: Наталья Лапцевич
    Животным сейчас не легче, хозяев просят отпускать своих псов с цепи
    Животным сейчас не легче, хозяев просят отпускать своих псов с цепиФото: Наталья Лапцевич
    Вода топит дворы многоэтажек
    Вода топит дворы многоэтажекФото: Наталья Лапцевич
    Сапог будет мало
    Сапог будет малоФото: Наталья Лапцевич
    Жители помогают друг другу кто чем может
    Жители помогают друг другу кто чем можетФото: Наталья Лапцевич
    Фото: Наталья Лапцевич
    Фото: Наталья Лапцевич
    Фото: Наталья Лапцевич
    Фото: Наталья Лапцевич
    Фото: Наталья Лапцевич
    Фото: Наталья Лапцевич
    Городские порталы
    Глава рассказал, что для животных создали центр помощи — там работают волонтеры
    Глава рассказал, что для животных создали центр помощи — там работают волонтерыФото: «Настоящий Козупица» / T.me
    В ближайшее время епархия передаст еще 50 продуктовых наборов пострадавшим от паводка людям
    В ближайшее время епархия передаст еще 50 продуктовых наборов пострадавшим от паводка людямФото: Синодальный отдел по благотворительности Русской Православной Церкви
    Фото: Урал56.RU
    Инфографика: Алена Кисель
    Фото: Людмила Орлова 
    ПоделитьсяПоделиться

    В «Яндекс.Картах» появились метки, где находится ближайший ПВР.

    Как изменился на 7 апреля уровень воды в реках Оренбуржья
    Как изменился на 7 апреля уровень воды в реках ОренбуржьяГородские порталы
    Фото: ПАО «Орскнефтеоргсинтез»
    Позвонить можно круглосуточно и бесплатно
    Позвонить можно круглосуточно и бесплатноФото: Наталья Лапцевич
    Поток машин по дамбе
    Поток машин по дамбеФото: Наталья Лапцевич
    По дамбе парень проезжает на велосипеде из Старого города, где уже затоплены дома
    По дамбе парень проезжает на велосипеде из Старого города, где уже затоплены домаФото: Наталья Лапцевич
    Отец с дочками надеется, что его дом не пострадает
    Отец с дочками надеется, что его дом не пострадаетФото: Наталья Лапцевич
    В городе дежурят больше 700 полицейских
    В городе дежурят больше 700 полицейскихФото: Наталья Лапцевич
    Лодки — главный транспорт в затопленном городе
    Лодки — главный транспорт в затопленном городеФото: Наталья Лапцевич
    Животным сейчас не легче, хозяев просят отпускать своих псов с цепи
    Животным сейчас не легче, хозяев просят отпускать своих псов с цепиФото: Наталья Лапцевич
    Вода топит дворы многоэтажек
    Вода топит дворы многоэтажекФото: Наталья Лапцевич
    Сапог будет мало
    Сапог будет малоФото: Наталья Лапцевич
    Жители помогают друг другу кто чем может
    Жители помогают друг другу кто чем можетФото: Наталья Лапцевич
    Фото: Наталья Лапцевич
    Фото: Наталья Лапцевич
    Фото: Наталья Лапцевич
    Фото: Наталья Лапцевич
    Фото: Наталья Лапцевич
    Фото: Наталья Лапцевич
    Городские порталы
    Глава рассказал, что для животных создали центр помощи — там работают волонтеры
    Глава рассказал, что для животных создали центр помощи — там работают волонтерыФото: «Настоящий Козупица» / T.me
    В ближайшее время епархия передаст еще 50 продуктовых наборов пострадавшим от паводка людям
    В ближайшее время епархия передаст еще 50 продуктовых наборов пострадавшим от паводка людямФото: Синодальный отдел по благотворительности Русской Православной Церкви
    Фото: Урал56.RU
    Инфографика: Алена Кисель
    Фото: Людмила Орлова 
    ПоделитьсяПоделиться

    В Оренбургской области введен режим ЧС федерального характера, сообщает Урал56.RU со ссылкой на главу МЧС России. ТАСС пишет, что ситуацию с наводнением в городе Орске он охарактеризовал как критическую.

    — Паводок в Оренбургской области отнесен к чрезвычайной ситуации федерального характера, — заявил глава МЧС России Александр Куренков.

    Как изменился на 7 апреля уровень воды в реках Оренбуржья
    Как изменился на 7 апреля уровень воды в реках ОренбуржьяГородские порталы
    Как изменился на 7 апреля уровень воды в реках Оренбуржья
    Как изменился на 7 апреля уровень воды в реках ОренбуржьяГородские порталы
    Фото: ПАО «Орскнефтеоргсинтез»
    Позвонить можно круглосуточно и бесплатно
    Позвонить можно круглосуточно и бесплатноФото: Наталья Лапцевич
    Поток машин по дамбе
    Поток машин по дамбеФото: Наталья Лапцевич
    По дамбе парень проезжает на велосипеде из Старого города, где уже затоплены дома
    По дамбе парень проезжает на велосипеде из Старого города, где уже затоплены домаФото: Наталья Лапцевич
    Отец с дочками надеется, что его дом не пострадает
    Отец с дочками надеется, что его дом не пострадаетФото: Наталья Лапцевич
    В городе дежурят больше 700 полицейских
    В городе дежурят больше 700 полицейскихФото: Наталья Лапцевич
    Лодки — главный транспорт в затопленном городе
    Лодки — главный транспорт в затопленном городеФото: Наталья Лапцевич
    Животным сейчас не легче, хозяев просят отпускать своих псов с цепи
    Животным сейчас не легче, хозяев просят отпускать своих псов с цепиФото: Наталья Лапцевич
    Вода топит дворы многоэтажек
    Вода топит дворы многоэтажекФото: Наталья Лапцевич
    Сапог будет мало
    Сапог будет малоФото: Наталья Лапцевич
    Жители помогают друг другу кто чем может
    Жители помогают друг другу кто чем можетФото: Наталья Лапцевич
    Фото: Наталья Лапцевич
    Фото: Наталья Лапцевич
    Фото: Наталья Лапцевич
    Фото: Наталья Лапцевич
    Фото: Наталья Лапцевич
    Фото: Наталья Лапцевич
    Городские порталы
    Глава рассказал, что для животных создали центр помощи — там работают волонтеры
    Глава рассказал, что для животных создали центр помощи — там работают волонтерыФото: «Настоящий Козупица» / T.me
    В ближайшее время епархия передаст еще 50 продуктовых наборов пострадавшим от паводка людям
    В ближайшее время епархия передаст еще 50 продуктовых наборов пострадавшим от паводка людямФото: Синодальный отдел по благотворительности Русской Православной Церкви
    Фото: Урал56.RU
    Инфографика: Алена Кисель
    Фото: Людмила Орлова 
    ПоделитьсяПоделиться

    Губернатор Денис Паслер сообщил, что Орск принял основной, первый удар стихии, но подтопления фиксируются по всему руслу реки Урал, включая Челябинскую область, Башкирию, приводит его слова ТАСС.

    Как изменился на 7 апреля уровень воды в реках Оренбуржья
    Как изменился на 7 апреля уровень воды в реках ОренбуржьяГородские порталы
    Фото: ПАО «Орскнефтеоргсинтез»
    Позвонить можно круглосуточно и бесплатно
    Позвонить можно круглосуточно и бесплатноФото: Наталья Лапцевич
    Поток машин по дамбе
    Поток машин по дамбеФото: Наталья Лапцевич
    По дамбе парень проезжает на велосипеде из Старого города, где уже затоплены дома
    По дамбе парень проезжает на велосипеде из Старого города, где уже затоплены домаФото: Наталья Лапцевич
    Отец с дочками надеется, что его дом не пострадает
    Отец с дочками надеется, что его дом не пострадаетФото: Наталья Лапцевич
    В городе дежурят больше 700 полицейских
    В городе дежурят больше 700 полицейскихФото: Наталья Лапцевич
    Лодки — главный транспорт в затопленном городе
    Лодки — главный транспорт в затопленном городеФото: Наталья Лапцевич
    Животным сейчас не легче, хозяев просят отпускать своих псов с цепи
    Животным сейчас не легче, хозяев просят отпускать своих псов с цепиФото: Наталья Лапцевич
    Вода топит дворы многоэтажек
    Вода топит дворы многоэтажекФото: Наталья Лапцевич
    Сапог будет мало
    Сапог будет малоФото: Наталья Лапцевич
    Жители помогают друг другу кто чем может
    Жители помогают друг другу кто чем можетФото: Наталья Лапцевич
    Фото: Наталья Лапцевич
    Фото: Наталья Лапцевич
    Фото: Наталья Лапцевич
    Фото: Наталья Лапцевич
    Фото: Наталья Лапцевич
    Фото: Наталья Лапцевич
    Городские порталы
    Глава рассказал, что для животных создали центр помощи — там работают волонтеры
    Глава рассказал, что для животных создали центр помощи — там работают волонтерыФото: «Настоящий Козупица» / T.me
    В ближайшее время епархия передаст еще 50 продуктовых наборов пострадавшим от паводка людям
    В ближайшее время епархия передаст еще 50 продуктовых наборов пострадавшим от паводка людямФото: Синодальный отдел по благотворительности Русской Православной Церкви
    Фото: Урал56.RU
    Инфографика: Алена Кисель
    Фото: Людмила Орлова 
    ПоделитьсяПоделиться

    Паводковая ситуация в Оренбурге остается сложной, сообщает правительство региона.

    — Вода прибывает, и по прогнозам в ближайшие дни ее уровень будет расти. В районах, которые находятся в зоне подтопления в пойме Урала и Сакмары, продолжатся отключения электроэнергии для обеспечения безопасности. Жителям домовладений, которые попадают в зону подтопления, необходимо эвакуироваться в пункты временного размещения или к родственникам, — уточняет пресс-служба.

    По словам главы города Сергея Салмина, «Росводоканал Оренбург» сейчас работает в режиме паводка, поэтому вода из крана будет с запахом — в нее добавляют хлор.

    — Вода в кране — питьевая, соответствует всем санитарным требованиям, перед употреблением ее необходимо кипятить, — отметили в правительстве.

    Качество воды контролируется специалистами центральной аналитической лаборатории предприятия. Пробы берут круглосуточно и на источнике, и на насосных станциях, и из крана.

    Как изменился на 7 апреля уровень воды в реках Оренбуржья
    Как изменился на 7 апреля уровень воды в реках ОренбуржьяГородские порталы
    Фото: ПАО «Орскнефтеоргсинтез»
    Позвонить можно круглосуточно и бесплатно
    Позвонить можно круглосуточно и бесплатноФото: Наталья Лапцевич
    Поток машин по дамбе
    Поток машин по дамбеФото: Наталья Лапцевич
    По дамбе парень проезжает на велосипеде из Старого города, где уже затоплены дома
    По дамбе парень проезжает на велосипеде из Старого города, где уже затоплены домаФото: Наталья Лапцевич
    Отец с дочками надеется, что его дом не пострадает
    Отец с дочками надеется, что его дом не пострадаетФото: Наталья Лапцевич
    В городе дежурят больше 700 полицейских
    В городе дежурят больше 700 полицейскихФото: Наталья Лапцевич
    Лодки — главный транспорт в затопленном городе
    Лодки — главный транспорт в затопленном городеФото: Наталья Лапцевич
    Животным сейчас не легче, хозяев просят отпускать своих псов с цепи
    Животным сейчас не легче, хозяев просят отпускать своих псов с цепиФото: Наталья Лапцевич
    Вода топит дворы многоэтажек
    Вода топит дворы многоэтажекФото: Наталья Лапцевич
    Сапог будет мало
    Сапог будет малоФото: Наталья Лапцевич
    Жители помогают друг другу кто чем может
    Жители помогают друг другу кто чем можетФото: Наталья Лапцевич
    Фото: Наталья Лапцевич
    Фото: Наталья Лапцевич
    Фото: Наталья Лапцевич
    Фото: Наталья Лапцевич
    Фото: Наталья Лапцевич
    Фото: Наталья Лапцевич
    Городские порталы
    Глава рассказал, что для животных создали центр помощи — там работают волонтеры
    Глава рассказал, что для животных создали центр помощи — там работают волонтерыФото: «Настоящий Козупица» / T.me
    В ближайшее время епархия передаст еще 50 продуктовых наборов пострадавшим от паводка людям
    В ближайшее время епархия передаст еще 50 продуктовых наборов пострадавшим от паводка людямФото: Синодальный отдел по благотворительности Русской Православной Церкви
    Фото: Урал56.RU
    Инфографика: Алена Кисель
    Фото: Людмила Орлова 
    ПоделитьсяПоделиться

    Жительница Орска Наталья рассказала MSK1.RU о ситуации в городе — ее знакомых уже эвакуировали из Орска.

    — Уровень воды достиг 11 метров. Это сложно себе представить. А дамба рассчитана на четыре или на пять метров. Прорвало ее уже в трех местах, но даже если бы сейчас починили, это бы не помогло. Я считаю, что это не повод в такой сложной ситуации спрашивать: «Как ты себя чувствуешь?», какие-то вопросы задавать. Люди сейчас спасают, что могут. <...> Они оставляют свои квартиры и имущество, понимая, что всему конец, — добавила Наталья.

    Как изменился на 7 апреля уровень воды в реках Оренбуржья
    Как изменился на 7 апреля уровень воды в реках ОренбуржьяГородские порталы
    Фото: ПАО «Орскнефтеоргсинтез»
    Позвонить можно круглосуточно и бесплатно
    Позвонить можно круглосуточно и бесплатноФото: Наталья Лапцевич
    Поток машин по дамбе
    Поток машин по дамбеФото: Наталья Лапцевич
    По дамбе парень проезжает на велосипеде из Старого города, где уже затоплены дома
    По дамбе парень проезжает на велосипеде из Старого города, где уже затоплены домаФото: Наталья Лапцевич
    Отец с дочками надеется, что его дом не пострадает
    Отец с дочками надеется, что его дом не пострадаетФото: Наталья Лапцевич
    В городе дежурят больше 700 полицейских
    В городе дежурят больше 700 полицейскихФото: Наталья Лапцевич
    Лодки — главный транспорт в затопленном городе
    Лодки — главный транспорт в затопленном городеФото: Наталья Лапцевич
    Животным сейчас не легче, хозяев просят отпускать своих псов с цепи
    Животным сейчас не легче, хозяев просят отпускать своих псов с цепиФото: Наталья Лапцевич
    Вода топит дворы многоэтажек
    Вода топит дворы многоэтажекФото: Наталья Лапцевич
    Сапог будет мало
    Сапог будет малоФото: Наталья Лапцевич
    Жители помогают друг другу кто чем может
    Жители помогают друг другу кто чем можетФото: Наталья Лапцевич
    Фото: Наталья Лапцевич
    Фото: Наталья Лапцевич
    Фото: Наталья Лапцевич
    Фото: Наталья Лапцевич
    Фото: Наталья Лапцевич
    Фото: Наталья Лапцевич
    Городские порталы
    Глава рассказал, что для животных создали центр помощи — там работают волонтеры
    Глава рассказал, что для животных создали центр помощи — там работают волонтерыФото: «Настоящий Козупица» / T.me
    В ближайшее время епархия передаст еще 50 продуктовых наборов пострадавшим от паводка людям
    В ближайшее время епархия передаст еще 50 продуктовых наборов пострадавшим от паводка людямФото: Синодальный отдел по благотворительности Русской Православной Церкви
    Фото: Урал56.RU
    Инфографика: Алена Кисель
    Фото: Людмила Орлова 
    ПоделитьсяПоделиться

    Все школы в Орске переведены на дистант из-за паводка, сообщает Оренбургский городовой со ссылкой на местные власти.

    Орск — вид с коптера

    Ruptly

    Как изменился на 7 апреля уровень воды в реках Оренбуржья
    Как изменился на 7 апреля уровень воды в реках ОренбуржьяГородские порталы
    Фото: ПАО «Орскнефтеоргсинтез»
    Позвонить можно круглосуточно и бесплатно
    Позвонить можно круглосуточно и бесплатноФото: Наталья Лапцевич
    Поток машин по дамбе
    Поток машин по дамбеФото: Наталья Лапцевич
    По дамбе парень проезжает на велосипеде из Старого города, где уже затоплены дома
    По дамбе парень проезжает на велосипеде из Старого города, где уже затоплены домаФото: Наталья Лапцевич
    Отец с дочками надеется, что его дом не пострадает
    Отец с дочками надеется, что его дом не пострадаетФото: Наталья Лапцевич
    В городе дежурят больше 700 полицейских
    В городе дежурят больше 700 полицейскихФото: Наталья Лапцевич
    Лодки — главный транспорт в затопленном городе
    Лодки — главный транспорт в затопленном городеФото: Наталья Лапцевич
    Животным сейчас не легче, хозяев просят отпускать своих псов с цепи
    Животным сейчас не легче, хозяев просят отпускать своих псов с цепиФото: Наталья Лапцевич
    Вода топит дворы многоэтажек
    Вода топит дворы многоэтажекФото: Наталья Лапцевич
    Сапог будет мало
    Сапог будет малоФото: Наталья Лапцевич
    Жители помогают друг другу кто чем может
    Жители помогают друг другу кто чем можетФото: Наталья Лапцевич
    Фото: Наталья Лапцевич
    Фото: Наталья Лапцевич
    Фото: Наталья Лапцевич
    Фото: Наталья Лапцевич
    Фото: Наталья Лапцевич
    Фото: Наталья Лапцевич
    Городские порталы
    Глава рассказал, что для животных создали центр помощи — там работают волонтеры
    Глава рассказал, что для животных создали центр помощи — там работают волонтерыФото: «Настоящий Козупица» / T.me
    В ближайшее время епархия передаст еще 50 продуктовых наборов пострадавшим от паводка людям
    В ближайшее время епархия передаст еще 50 продуктовых наборов пострадавшим от паводка людямФото: Синодальный отдел по благотворительности Русской Православной Церкви
    Фото: Урал56.RU
    Инфографика: Алена Кисель
    Фото: Людмила Орлова 
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    Фото: ПАО «Орскнефтеоргсинтез»

    Из-за аномального паводка во избежание экологических рисков и в целях соблюдения техники безопасности, связанной, в первую очередь, с безопасностью труда на производстве, работа Орского нефтеперерабатывающего завода временно приостановлена, сообщает пресс-служба предприятия.

    Как изменился на 7 апреля уровень воды в реках Оренбуржья
    Как изменился на 7 апреля уровень воды в реках ОренбуржьяГородские порталы
    Фото: ПАО «Орскнефтеоргсинтез»
    Позвонить можно круглосуточно и бесплатно
    Позвонить можно круглосуточно и бесплатноФото: Наталья Лапцевич
    Поток машин по дамбе
    Поток машин по дамбеФото: Наталья Лапцевич
    По дамбе парень проезжает на велосипеде из Старого города, где уже затоплены дома
    По дамбе парень проезжает на велосипеде из Старого города, где уже затоплены домаФото: Наталья Лапцевич
    Отец с дочками надеется, что его дом не пострадает
    Отец с дочками надеется, что его дом не пострадаетФото: Наталья Лапцевич
    В городе дежурят больше 700 полицейских
    В городе дежурят больше 700 полицейскихФото: Наталья Лапцевич
    Лодки — главный транспорт в затопленном городе
    Лодки — главный транспорт в затопленном городеФото: Наталья Лапцевич
    Животным сейчас не легче, хозяев просят отпускать своих псов с цепи
    Животным сейчас не легче, хозяев просят отпускать своих псов с цепиФото: Наталья Лапцевич
    Вода топит дворы многоэтажек
    Вода топит дворы многоэтажекФото: Наталья Лапцевич
    Сапог будет мало
    Сапог будет малоФото: Наталья Лапцевич
    Жители помогают друг другу кто чем может
    Жители помогают друг другу кто чем можетФото: Наталья Лапцевич
    Фото: Наталья Лапцевич
    Фото: Наталья Лапцевич
    Фото: Наталья Лапцевич
    Фото: Наталья Лапцевич
    Фото: Наталья Лапцевич
    Фото: Наталья Лапцевич
    Городские порталы
    Глава рассказал, что для животных создали центр помощи — там работают волонтеры
    Глава рассказал, что для животных создали центр помощи — там работают волонтерыФото: «Настоящий Козупица» / T.me
    В ближайшее время епархия передаст еще 50 продуктовых наборов пострадавшим от паводка людям
    В ближайшее время епархия передаст еще 50 продуктовых наборов пострадавшим от паводка людямФото: Синодальный отдел по благотворительности Русской Православной Церкви
    Фото: Урал56.RU
    Инфографика: Алена Кисель
    Фото: Людмила Орлова 
    ПоделитьсяПоделиться

    Позвонить можно круглосуточно и бесплатно
    Позвонить можно круглосуточно и бесплатноФото: Наталья Лапцевич

    В регионе работает круглосуточный call-центр по ЧС: информацию по всем вопросам, связанным с паводковой ситуацией, можно узнать, позвонив по короткому номеру 122.

    Как изменился на 7 апреля уровень воды в реках Оренбуржья
    Как изменился на 7 апреля уровень воды в реках ОренбуржьяГородские порталы
    Фото: ПАО «Орскнефтеоргсинтез»
    Позвонить можно круглосуточно и бесплатно
    Позвонить можно круглосуточно и бесплатноФото: Наталья Лапцевич
    Поток машин по дамбе
    Поток машин по дамбеФото: Наталья Лапцевич
    По дамбе парень проезжает на велосипеде из Старого города, где уже затоплены дома
    По дамбе парень проезжает на велосипеде из Старого города, где уже затоплены домаФото: Наталья Лапцевич
    Отец с дочками надеется, что его дом не пострадает
    Отец с дочками надеется, что его дом не пострадаетФото: Наталья Лапцевич
    В городе дежурят больше 700 полицейских
    В городе дежурят больше 700 полицейскихФото: Наталья Лапцевич
    Лодки — главный транспорт в затопленном городе
    Лодки — главный транспорт в затопленном городеФото: Наталья Лапцевич
    Животным сейчас не легче, хозяев просят отпускать своих псов с цепи
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