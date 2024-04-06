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    С этим огнем не справятся пожарные: в Петербурге вспыхнуло небо

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    13 комментариев

    Огненный закат над Петербургом стал заключительным этюдом навестившей город зимы. Оранжевые, алые и золотые отблески разлились по небу и отразились в весенней Неве. Всю красоту вечера 6 апреля показали супервидовые камеры, установленные в лучших точках самого красивого северного мегаполиса.

    Фото: видовые камеры «Фонтанки»
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    Фото: видовые камеры «Фонтанки»
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    Фото: видовые камеры «Фонтанки»
    ПоделитьсяПоделиться
    Фото: видовые камеры «Фонтанки»
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    Фото: видовые камеры «Фонтанки»
    ПоделитьсяПоделиться
    Фото: видовые камеры «Фонтанки»
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    Редакцию «Фонтанки» завалили снимками потрясающего заката. Мы были в таком восторге, что с трудом выбрали лучшие. Тихо завидуем тем, кому сегодня в золотой час посчастливилось прогуляться от площади Восстания, щурясь от солнца, или постоять на залитой светом Дворцовой набережной.

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    Уже завтра в Петербург снова придет весеннее тепло. Если верить прогнозам, самый теплый день будет в среду — 16 градусов со знаком плюс.

    Фото: видовые камеры «Фонтанки»
    Фото: видовые камеры «Фонтанки»
    Фото: видовые камеры «Фонтанки»
    Фото: видовые камеры «Фонтанки»
    Фото: видовые камеры «Фонтанки»
    Фото: видовые камеры «Фонтанки»

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    Комментарии 13

    JTprof06 Апр 2024 в 22:29
    Слава Солнцу!!!
    +2−0
    triton197706 Апр 2024 в 22:19
    Над апрельскими брегами
    Солнце золотом фонит:
    Горем, счастьем и мечтами
    В небе образы творит))
    +0−0
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