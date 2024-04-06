С этим огнем не справятся пожарные: в Петербурге вспыхнуло небо

Огненный закат над Петербургом стал заключительным этюдом навестившей город зимы. Оранжевые, алые и золотые отблески разлились по небу и отразились в весенней Неве. Всю красоту вечера 6 апреля показали супервидовые камеры, установленные в лучших точках самого красивого северного мегаполиса.
Редакцию «Фонтанки» завалили снимками потрясающего заката. Мы были в таком восторге, что с трудом выбрали лучшие. Тихо завидуем тем, кому сегодня в золотой час посчастливилось прогуляться от площади Восстания, щурясь от солнца, или постоять на залитой светом Дворцовой набережной.
Уже завтра в Петербург снова придет весеннее тепло. Если верить прогнозам, самый теплый день будет в среду — 16 градусов со знаком плюс.