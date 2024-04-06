Военнослужащий попал в больницу после догонялок на КПП в Каменке

Проходящий службу в Каменке петербуржец угодил в Александровскую больницу с разбитым лицом. Врачам он сказал, что его побили двое из военной полиции. Те смотрят на произошедшее иначе. Подробности стали известны «Фонтанке» в субботу, 6 апреля.



39-летний петербуржец, недавно вернувшийся из зоны СВО, пришел накануне вечером в травмпункт. Там сразу оценили масштаб трагедии и перенаправили его в Александровскую больницу. Выяснилось, что у мужчины сломана скуловая кость. Со слов, побили его двое знакомых из военной полиции.



В воинской части считают, что потерпевший сам виноват — в состоянии алкогольного опьянения он убегал от наряда по территории КПП и получил травму. Как именно получил, источник уточнять не стал.

