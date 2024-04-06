    Сейчас

    +4˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +4˚C

    Пасмурно, Без осадков

    Ощущается как 2

    1 м/с, ю-з

    757мм

    92%

    Подробнее

    Пробки

    3/10

    usd92.42eur100.13

    Военнослужащий попал в больницу после догонялок на КПП в Каменке

    2496
    11 комментариев

    Проходящий службу в Каменке петербуржец угодил в Александровскую больницу с разбитым лицом. Врачам он сказал, что его побили двое из военной полиции. Те смотрят на произошедшее иначе. Подробности стали известны «Фонтанке» в субботу, 6 апреля.

    39-летний петербуржец, недавно вернувшийся из зоны СВО, пришел накануне вечером в травмпункт. Там сразу оценили масштаб трагедии и перенаправили его в Александровскую больницу. Выяснилось, что у мужчины сломана скуловая кость. Со слов, побили его двое знакомых из военной полиции.

    В воинской части считают, что потерпевший сам виноват — в состоянии алкогольного опьянения он убегал от наряда по территории КПП и получил травму. Как именно получил, источник уточнять не стал.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    Каменка
    ЛАЙК4
    СМЕХ12
    УДИВЛЕНИЕ1
    ГНЕВ4
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 11

    Гость06 Апр 2024 в 16:50
    это наши новые герои!! Убил - сел - вышел - ...
    +3−0
    ProstoZloy06 Апр 2024 в 16:27
    "Подскользнулся и сам упал на нож. Восемь раз!"
    +2−0
    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    11
    close